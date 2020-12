Emmen moet toch meebetalen aan reparatiekosten basisschooldak

De gemeente Emmen was niet van plan om mee te betalen, want volgens de gemeente had het schoolbestuur het dak beter in de gaten moeten houden. De rechtbank floot de gemeente echter terug, waarna Emmen in hoger beroep ging bij de Raad van State.

'Berekening te grofmazig'

Maar de hoogste bestuursrechter is het met Primenius eens dat er constructiefouten in het dak zaten, waardoor lekkages zijn ontstaan. Desondanks is het schadebedrag dat Primenius ter compensatie wil ontvangen te grofmazig, vindt de Raad van State. Het schoolbestuur krijgt acht weken om een nieuwe berekening in te dienen.

De totale kosten van het nieuwe dak van de school bedroegen 120.000 euro. Een deel daarvan betaalt Primenius zelf, omdat het valt onder onderhoudskosten. Primenius wilde op de zitting in juni de zaak met de gemeente schikken voor 38.321 euro, maar dat wees de gemeente af.

