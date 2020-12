Raad van State: jachtvergunning Zuidlaarder terecht ingetrokken

De korspschef in Drenthe heeft terecht de jachtvergunning van een jager uit Zuidlaren ingetrokken, die twee jaar geleden met zijn jachtgeweer in de hand op twee opsporingsambtenaren kwam afrennen. Dit vindt de Raad van State waar de man vergeefs in hoger beroep ging tegen minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Bij het incident in Noordlaren, in mei 2018, hadden een BOA en een agent zich bedreigd gevoeld toen de man met zijn kogelgeweer met telescoop op het tweetal afrende. ''Ik had uit voorzorg mijn rits van mijn jas opengedaan om sneller bij mijn verdekte holster te komen waarin mijn dienstwapen zat'', schrijft de politieagent in zijn proces-verbaal. Pas toen ze riepen dat ze van de politie waren nam de dreigende houding af, luidde de verklaring.

Vechten met vogelspotter

Iets meer dan een half jaar eerder had diezelfde jager het aan de stok met een vogelaar, waarna beide betrokkenen aangifte deden. ''Ineens zag ik dat deze man voor mijn auto en voor mijn camera langs kwam rennen en richting het portier van mijn auto kwam. Hij rukte met geweld het portier open en daagde mij uit om te vechten. Het was een hele bedreigende situatie'', aldus de vogelspotter.

''Ik was echt niet boven mijn theewater'', verklaarde de jager in november op de zitting bij de Raad van State. Hij bracht daar een psychologe mee die verklaarde dat met de man psychisch niets aan de hand is. Maar de Raad van State vindt dat de houder van een vergunning zich altijd de-escalerend moet opstellen. Met name het incident met de opsporingsambtenaren gaf de doorslag voor intrekking van de jachtvergunning.