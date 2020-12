Geen verbazing bij horecaondernemers: 'Hopen op kansen begin 2021'

Maarten Dragt, Guy Karhof en Gelco Groote kennen elkaar als chefs al jaren en staan nu samen in de keuken. "Naast dat we bezig zijn en er iets moois van maken, is het ook nog eens reuze gezellig", zegt Groote van 't Schippershuus uit Hoogeveen.

De drie horecaondernemers blijven hoopvol:

De 'Out Of The Kerst Box' is een 5-gangen kerstmenu, samengesteld door de topchefs van Westerbergen, 't Schippershuus en Narline. "Zo willen we mensen toch nog uit eten laten gaan in eigen huis. De mensen krijgen een 5-gangen diner van een hoog niveau, waar ze zelf nog maar een klein beetje aan hoeven te doen", vertelt Karhof van Westerbergen uit Echten.

Bezigheidstherapie

Door het initiatief hebben de drie chefs het toch nog druk de komende weken. "Ja, je kan het bijna bezigheidstherapie noemen", zegt Groote lachend. "Het is toch fijn dat je bezig bent en je nuttig voelt."

Voorlopig moeten de deuren van de restaurants nog even gesloten blijven. "We zagen het aankomen en gingen er ook al wel vanuit dat we voor het nieuwe jaar niet meer open mochten gaan. Maar toch is het teleurstellend. Ik hoop dat begin 2021 nieuwe kansen biedt", blikt Karhof vooruit.

'Halverwege januari open'

Groote sluit zich daar bij aan. "Ik verwacht toch echt wel dat we halverwege januari open kunnen. Misschien nog wel met beperkingen, zoals het aantal gasten, maar we willen wel weer iets kunnen doen. Als dat kan, verwacht ik ook dat we het drukker dan ooit krijgen in januari en februari. Ik denk dat iedereen weer sociaal wil zijn in de horeca."