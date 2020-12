Meerdere coronabesmettingen in Beiler woonzorgcentrum Spectrum

Zorggroep Drenthe heeft haar handen momenteel vol om ervoor te zorgen dat het aantal coronabesmettingen in het Spectrum in Beilen binnen de perken blijft. Het woonzorgcentrum bestaat uit twee gebouwen, waarbij in het ene gebouw vijf bewoners positief zijn getest op het virus en in het andere gebouw één bewoner.

Volgens woordvoerder Marianne Nijmeijer van Zorggroep Drenthe werd de eerste besmetting vorige week woensdag ontdekt, toen een bewoner op de tweede etage van het B-gebouw besmet bleek te zijn. "Er zijn toen meteen voorzorgsmaatregelen getroffen, maar het bleek dat die bewoner al contact had gehad met bewoners van de eerste en vierde etage. Uiteindelijk bleek dat bij vijf bewoners het coronavirus is vastgesteld." Ook twee medewerkers in het B-gebouw bleken besmet te zijn met het virus.

In quarantaine

Volgens Nijmeijer is aan de bewoners van de begane grond en de derde etage van het B-gebouw gevraagd om in ieder geval tot 15 december in het eigen appartement te blijven, waar ze worden verzorgd en verpleegd door een vast team. De bewoners van de eerste, tweede en vierde etage moeten een dag langer in quarantaine blijven.

Het aantal bewoners dat het virus met zich meedraagt bleef bovendien niet beperkt tot het B-gebouw van het Spectrum, want gisteren testte ook een bewoner uit het A-gebouw positief op het virus. Deze persoon, die deel uitmaakt van een echtpaar, dient tot 17 december in quarantaine te blijven.

"Bron- en contactonderzoek wijst uit dat naar alle waarschijnlijkheid het bezoek van bewoners de besmettingsbron is geweest", vertelt Nijmeijer. De komende dagen onderzoekt Zorggroep Drenthe of dit ook op de andere afdelingen binnen Spectrum aan de orde is. "Wij vragen naasten zeer dringend om bezoek aan bewoners uit te stellen."

Symphonie opent afdelingen

Er was ook goed nieuws voor Zorggroep Drenthe, want twee van de drie afdelingen van woonzorgcentrum Symphonie in Eelde zijn weer geopend sinds zaterdag. Het aantal overleden coronapatiënten in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde liep eind november op naar negen als gevolg van een coronabesmetting. De afdeling Anemoon op de tweede etage blijft vooralsnog wel afgesloten, want daar verblijven nog wel mensen die besmet zijn met het virus.

"Wij vragen naasten van mensen op deze afdeling nog wel om bezoek voorlopig uit te stellen, totdat er niet langer sprake is van een besmettingsrisico. Tot wanneer dat zal zijn, laat zich op voorhand helaas lastig voorspellen. Komende week zullen wij dit opnieuw evalueren", aldus Nijmeijer.

