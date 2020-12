Djammen: Een loflied voor Drentse dorpshuizen

Speciaal voor de verkiezing van beste dorpshuis van het jaar schreef hij een lied. Een ode aan de Drentse dorpshuizen en hun vrijwilligers. De winnaar van dit jaar is dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge.

Beste dorpshuis van het jaar

De wedstrijd werd dit jaar voor de derde keer gehouden, georganiseerd door de BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen. In 2015 won Grolloo, dat weet Middelbos nog goed want hij zit er bij de fanfare. Vorig jaar won dorpshuis de Spil in Gasselternijveen, Middelbos' dorp. "Degene die het gewonnen heeft moet het dan ook weer opnieuw organiseren. Toen hebben ze mij gevraagd of ik een lied wilde maken voor het beste dorpshuis van het jaar." En dat wilde hij.

Koersbal en biljart

De thema's waaraan iedereen denkt bij een dorpshuis passeren de revue in het nummer. "In alle liedjes die ik maak zit altijd een humoristische ondertoon", zegt Middelbos. In dit nummer steekt hij bescheiden de draak met de typische dorpshuiszaken.

Een dorpshuis heeft volgens Middelbos iets oubolligs, waar je eenvoudig een grappige tekst op kunt verzinnen. "Koersballen en bingo bijvoorbeeld, maar een dorpshuis is natuurlijk veel meer." Uiteindelijk is het thema van de plaat de vraag waar de dorpshuizen over vijf jaar willen staan.

Vrijwilligers

De vaak centraal gelegen bouwwerken hebben volgens de Drent een belangrijke functie in een dorp. "Een dorpshuis of een buurthuis is denk ik wel de kern van een dorp of een buurt", legt hij uit. En daarbij zijn de vrijwilligers volgens hem misschien wel het allerbelangrijkste.

Het liedje moet hen ertoe aanzetten om zich te blijven inzetten voor hun dorpshuis. Daarnaast is het liedje ook bedoeld voor de mensen die misschien helemaal niet bij stilstaan bij het belang van een dorpshuis. "Dan hoop ik dacht ze in ieder geval denken: hé, wij hebben ook een buurt- of dorpshuis", zegt Middelbos.

"Dan hoop ik dat zij daar ook eens naar binnen lopen", gaat hij verder. "Of misschien dat je zelf denkt van: goh, misschien kan ik ook wel vrijwilligerswerk gaan doen bij mij in het dorpshuis. Het zou toch hartstikke mooi zijn als dit liedje daar een beetje aan bijdraagt."