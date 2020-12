Schaken populair in Drenthe, maar clubs plukken er geen vruchten van

De groei aan populariteit is winst voor de schaakclubs, alleen plukken ze geen vruchten van de populariteit. Schaakavonden en -toernooien liggen stil vanwege corona. Samenkomen om te schaken kan nu niet.

Geen competitie, veel op internet

Dat weten ze ook bij het Emmer Schaak Genootschap. Volgens voorzitter Jan van Os worden de potjes nu voornamelijk op internet gespeeld. "Samenkomen mogen we niet, de competities liggen stil. Dus dit is de enige optie nog."

Volgens de voorzitter is inspelen op de populariteit van schaken daardoor bijna niet mogelijk. Als er geen corona was geweest, was de kans veel groter dat schaakclubs meer aanmeldingen zouden krijgen.

Verschil tijdens versoepelingen

Daar sluit Schaakclub Hoogeveen zich bij aan. Daar zien ze vooral online een stijging in de populariteit. "We zagen wel een verschil tijdens de versoepelingen in september en oktober. Toen hebben we een duidelijke ledenstijging meegemaakt", aldus voorzitter Marten Berghuis.

In zijn directe omgeving merkt hij ook verschil naar aanleiding van de Netflix-serie "Mensen om mij heen stellen nu bepaalde vragen over aan schaken aan mij."

'Grotere toeloop'

Voorzitter Arend van der Burgh van Schaakclub Roden ziet de populariteit ook. "Veel collega-schakers hebben het over de serie. Online zie je vervolgens een grotere toeloop."

Populariteit door het dak

De plotselinge populariteit is versterkt door de serie The Queen's Gambit. De 7-delige miniserie draait om het weesmeisje Beth Harmon. Zij wil 's werelds grootste schaker worden, terwijl ze worstelt met emotionele problemen en een alcohol- en drugsverslaving. Het verhaal speelt zich af in de jaren 50 en de jaren 60.

Netflix brengt niet heel vaak cijfers naar buiten over het aantal kijkers van series, maar voor The Queen's Gambit werd daar een uitzondering op gemaakt. Op 23 november gaf Netflix aan dat 62 miljoen huishoudens minimaal twee minuten van de serie hebben gekeken, een record.

Dan maar online

Schaakclub Het Kasteel Coevorden ziet mogelijkheden om als schaakclub online een graantje van de populariteit mee te pikken. "We zien dat mensen veel meer online gaan. Als mensen daar interesse tonen of we kunnen ze online helpen bij schaken, doen we dat van harte", legt voorzitter Gerjan ter Wal uit.

Hij ziet ook via streamingsdiensten een duidelijke groei aan populariteit. Zo haakt online videosite Twitch ook in op het schaken. Gamers kunnen daar hun spellen streamen. "En er zijn ook bekende schakers die dat nu doen", geeft Ter Wal aan.

Coronaproof

Schaakclub Assen begint in januari weer met fysieke schaakbijeenkomsten. Martinus Spriensma wil een zaterdag in de maand coronaproof beginnen met tien deelnemers in wijkcentrum Peelo 't Markenhuus.