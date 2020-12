Dertig tips over Drentse scooterrijder die oogletsel veroorzaakte

Vorige week besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak die zich afspeelde in de straat Het Bastion in het Overijsselse dorp. Bij de dertig tips die naar aanleiding van die uitzending zijn binnengekomen, zijn ook namen genoemd van mogelijke betrokkenen.

Groepje scooterrijders

De scooterrijder die de politie zoekt, was op de avond van 13 september niet alleen in Balkbrug, maar met een groepje. De mannen leken onder invloed van alcohol en hingen wat rond op straat. Omdat niet lang daarvoor was ingebroken in de buurt, deelden buurtbewoners hun zorgen in de buurtapp.

Eén bewoner liep naar buiten op het groepje af en vroeg wat er aan de hand was. Door die vraag ontstond commotie. Het slachtoffer werd uitgescholden en één van de scooterrijders haalde plotseling keihard uit.

Mogelijk blijvend letsel

Door de twee vuistslagen op zijn gezicht verloor de man uit Balkbrug het zicht aan zijn rechteroog. Na meerdere operaties is dat nog altijd niet goed hersteld. Het is de vraag of dat nog wel gaat gebeuren.

De dader is een kale, blanke man die reed op een retroscooter met een windscherm. Hij wordt tussen de 25 en 35 jaar geschat. De scooterrijders aan Het Bastion maakten volgens de politie mogelijk deel uit van een grotere groep van zo'n twintig mannen die naar een personeelsfeest waren geweest.