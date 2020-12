Nieuwe accommodatie paardensport moet snel komen: 'Rek is eruit'

Een mooi idee, vinden ze het bij Manege De Hulhorst in Roden, waar al langer over een verplaatsing of mogelijke verbouwing van de manege wordt gesproken. Er moet actie worden ondernomen, vindt Henk van Dijk van de Rij- en Menvereniging Mensinghe. De vereniging maakt veel gebruik van de manege in Roden.

Asbest

De manege in Roden is verouderd en het dak zit vol asbest. Er moeten voldoende binnen- en buitenrijbakken komen, maar ook een goede weide waar de paarden los kunnen lopen. Ook de plek waar de paarden staan voldoet niet meer aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KHNS), meent Van Dijk.

De paarden staan nu in stands: tussen twee wanden met de billen naar het gangpad toe. "Deze stands moeten in principe verwijderd worden en vervangen worden door grotere stallen", legt Van Dijk uit. "Maar vanwege de oppervlakte en de constructie van het dak is dat technisch niet meer mogelijk. Nu kunnen we eigenlijk niet voldoen aan de huidige milieu- en wetgeving, maar ook de regels van de KNHS."

Veiligheidscertificaat in gevaar

Elk jaar moeten maneges met een veiligheidscertificaat aantonen dat ze nog veilig zijn. "Dat certificaat is nu echt in het geding", legt Van Dijk uit. "We kunnen heel lang rekken, maar de rek is er nu wel uit. Wij kunnen niet langer wachten, want dan is de mogelijkheid dat wij ons veiligheidscertificaat mislopen. Dat zou betekenen dat onze manege op slot moet."

Achterstallig onderhoud wordt niet aangepakt, omdat er ook al jaren gepraat wordt over mogelijke nieuwbouw. "Ook de voorgaande besturen zijn hard bezig geweest om iets aan de stands te doen", weet Van Dijk. "Is het niet hier, dan wel op een andere plek in Roden. Het idee van verplaatsing is ontstaan vanuit de gemeente Noordenveld omdat zij ook bezig zijn met de gebiedsontwikkeling voor woningbouw in Roden-Zuid. In die plannen past een nieuwe manege en daarom is een verhuizing ook logisch."

Jan Snijder (links) en Henk Wustenveld, bestuursleden van de manege in Norg. (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Een zelfstandig Norg

Hoe één groot paardencentrum er uiteindelijk moet uitzien, is nog onduidelijk, maar het biedt mogelijkheden. In Norg wordt de manege nu al gebruikt door paardensportverenigingen uit Norg, Donderen en Veenhuizen. Vanaf 1 januari zal ook Eelde gebruikmaken van deze locatie. Een samenwerking met bijvoorbeeld Manege De Hulhorst en de Rij- en Menvereniging Mensinghe ziet Jan Snijder, bestuurslid van Manege Norg, dan ook wel zitten. Een grote verhuizing naar Roden vindt hij minder aantrekkelijk.

"Wij zitten met de Manege Norg op een sportpark waar we wel wat gebrek aan ruimte hebben, maar het past allemaal net", vertelt Snijder. "Dat betekent dat wij niet de illusie hebben om hier ooit een grotere manege te bouwen." De manege in Norg is vooral een oefenlocatie voor paardeneigenaren. Iedereen met een paard kan gebruikmaken van de rijbak. Op de manege zelf staan geen paarden gestald. Deze manier voorziet volgens het bestuurslid in de behoefte "en dat is prima".

Maar ook in Norg moet wat aan het gebouw gebeuren. "Het dak is ernstig aan vervanging toe. Er moeten nieuwe platen op", legt penningmeester Henk Wustenveld uit. De kosten voor een nieuw dak schat hij op zo'n veertig- tot vijftigduizend euro en dat ligt niet zomaar in de clubkas. Om ervoor te zorgen dat het dak wel vervangen kan worden, wil het bestuur aanspraak maken op subsidiepotjes, maar ook bij de gemeente aankloppen. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen op het nieuwe dak te plaatsen.

Versterking

Een samenwerking in de paardenwereld is niets nieuws. Zo is een aantal jaren geleden het Hippisch Platform Drenthe ontstaan. Dit platform wil niet alleen de paardensport stimuleren en Drenthe op hippisch vlak beter op de kaart zetten, maar ook de belangen van paarden- en ponyhouderijen in de provincie behartigen.

Maar waarom is het nodig om één groot hippisch centrum in de gemeente te hebben, als er locaties in de buurt liggen die er in de paardenwereld toe doen? In Tolbert en Exloo is de paardensport erg groot. Rivaliseert een mogelijk sportcentrum in Roden dan niet met deze hippische accommodatie? Volgens de onafhankelijke opsteller van de toekomstvisie, Frank Bouwman, kunnen deze locaties elkaar juist versterken.

Koppen bij elkaar

"We hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben gezegd dat het wijsheid is om in de toekomst samen te werken met één groot sportcomplex", legt Van Dijk uit. "Maar dat wil niet zeggen dat Norg of bijvoorbeeld de Hopruiters in Peize hun eigen ding niet kunnen doen. Het is meer gericht op de wedstrijden." De samenwerking is dus in gang gezet, maar nu is er haast bij om een nieuw complex te bouwen.

Onderzoek?

Ook de gemeentepolitiek houdt zich al langer met dit onderwerp bezig. De VVD dient vanavond tijdens de raadsvergadering met Gemeentebelangen en ChristenUnie een motie in om een locatie langs de Esweg in Roderesch te onderzoeken voor de Rij- en Menvereniging Mensinghe en wil zo snel mogelijk beginnen met de bestemmingsplanprocedures. De partijen willen uiterlijk 1 mei een kostenoverzicht in de raad zien, zodat er snel een definitief besluit gemaakt kan worden over de nieuwe locatie en kosten.