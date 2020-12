Scholieren en wethouder bezorgen gratis maaltijden in Emmen

"Vooral in deze tijd willen we zoveel mogelijk mensen in de wijk gelukkig maken", vertelt Egbert Veenker van Wijkcentrum Angelslo. "Deze actie past bij wat we als wijkcentrum willen uitstralen."

Ruim 50 gratis maaltijden

Hulporganisaties dragen mensen aan bij het wijkcentrum die voor de maaltijdservice in aanmerking komen. Tot eind februari krijgen die hulpbehoevende of eenzame mensen elke woensdag een gratis maaltijd. Voorlopig gaat het om 54 maaltijden, maar volgens het wijkcentrum kunnen er nog meer aanmeldingen bij.

Wethouder Robert Kleine brengt samen met scholieren de maaltijden langs:

"Vandaag staat er op het menu: aardappels, sperzieboontjes en een speklap", wijst Veenker naar de pannen die uit de keuken komen. Vrijwilligers koken elke week een ander gerecht. Deze week worden de gerechten langsgebracht door scholieren van het Drenthe College.

Maaltijd en praatje

Wethouder Kleine fietst ook een avond mee met de bezorgdienst. Eerste stop: de flat tegenover het wijkcentrum. Mevrouw Ten Dolle is op leeftijd en woont alleen op de negende etage van het gebouw. Ze is blij met de maaltijd en met het babbeltje met de wethouder.

"Dat sociale contact is erg belangrijk in deze tijd, wanneer je toch een groot deel van de dag alleen bent", zegt Kleine. "Het is leuk om vanavond de gratis maaltijden te bezorgen en ik heb veel respect voor de mensen in de keuken en voor de jongeren die meehelpen met bezorgen."