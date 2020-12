Nederland volledig nertsloos na sluiting Smildeger nertsenhouderij

Deze week zijn de laatste nertsen geruimd. Vanwege het coronavirus gebeurde dat vier jaar eerder dan gepland. Ook de nertsenfokkerij in Smilde moet eraan geloven. Huzen is druk bezig met de sluiting. Vandaag werden de laatste tweeduizend nertsen gedood.

Compensatie

Huzen krijgt wel compensatie van de overheid om zijn bedrijf te beëindigen. Nertsenhouderijen vormen namelijk een gevaar voor de volksgezondheid en Huzen erkent dat. "De nerts is een gevoelig dier, maar ik heb in de afgelopen 25 jaar nooit ziektes of gedoe gehad. We hielden het goed afgesloten."

Omscholen

"Het was echt mijn lust en mijn leven", vervolgt hij. "Het einde komt nu wel heel snel dichterbij. Mijn vriendin laat zich al omscholen, maar daar ben ik momenteel nog te druk voor. De dieren zijn nog maar net dood en we zijn nog volop in productie. Vanaf morgen is het leeg. Dan moet ik maar eens nadenken over de toekomst."

Lees ook: