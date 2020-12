Politie beëindigt actie voor truckers in Bareveld

De actie was in het leven geroepen om vrachtwagenchauffeurs een hart onder de riem te steken. In tenten konden de chauffeurs eten halen omdat dit vanwege de coronamaatregelen in wegrestaurants niet meer mogelijk is.

Een persoon werd aangehouden nadat hij een agent beetgreep en op de motorkap van een auto drukte. Deze man werd daarna in een ambulance behandeld en later door de politie meegenomen naar het bureau.

'Niet verwacht'

De tentenactie was opgezet door boeren in samenwerking met zalencentrum en truckerscafé Huize Bareveld. "Ik had dit niet verwacht. Het was de bedoeling om de chauffeurs een hart onder de riem te steken", zegt uitbater zegt Thea Witteveen-Aukema tegen RTV Noord. "Dat ze gewoon fatsoenlijk aan een tafel konden eten en niet in hun vrachtwagen. Dat er dan andere mensen op af komen. Heel jammer."