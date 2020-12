Besluit over gemeentewerf Roden uitgesteld na 'vreselijke avond' met omwonenden

Na het nieuwe jaar wordt er een keuze gemaakt over de nieuwbouw van de gemeentewerf in Roden. De meeste gemeenteraadsleden zijn verbaasd dat omwonenden negatief zijn over het nieuw te bouwen werf- en brengstation aan de Ekkelkamp.

Tijdens een informatiebijeenkomst bleken verschillende omwonenden vorige week problemen te hebben met de nieuwe gemeentewerf. Zorgen over onder andere stankoverlast en het verkeer op de nieuwe locatie werden geuit. Dat verbaasde het merendeel van de raad omdat er in februari dit jaar ook een bijeenkomst is geweest, waar mensen juist met een goed gevoel weggingen.

'Vreselijke avond'

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) noemt de avond waarop de laatste bijeenkomst is geweest een vreselijke avond. "We delen de analyse dat we niet zijn geslaagd om te verbinden met omwonenden en omliggende bedrijven." De boodschap van de gemeente is niet goed overgekomen, meent ze. Daarom wil ze de komende periode in gesprek met de omwonenden, omliggende bedrijven en Ondernemers Contact Noordenveld (OCN) in een poging het vertrouwen te herstellen.

Adviezen

"Helaas waren zes van de zesentwintig omwonenden uiterst negatief", stelt Menne Kamminga, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vast. Maar volgens hem moet er ook geluisterd worden naar de mensen die positief zijn. Kamminga suggereert dat de mensen die zich niet veel lieten horen tijdens de bijeenkomst, positiever zijn. Toch kan hij dat niet bewijzen. Ryanne Meijer-Steendam van Gemeentebelangen wil dat dit wordt uitgezocht. Ook de andere partijen willen dat er goed wordt gekeken naar wat de omwonenden willen en hun zorgen zoveel mogelijk te bespreken.

Verschillende partijen komen met voorstellen die de wethouder kan meenemen om draagvlak onder omwonenden en betrokkenen bij het project te betrekken. Een virtuele tour om te laten zien hoe de locatie Ekkelkamp eruit ziet en wat er gaat gebeuren om stankoverlast en het verkeersprobleem aan te pakken, zijn ideeën die de revue passeren.

Dat de gemeenteraad pas volgend jaar over de gemeentewerf gaat stemmen, zal volgens het college niet leiden tot extra kosten. Wel gaat het met de opmerkingen van de raad aan de slag en wil het college zo snel mogelijk toewerken naar een raadsbesluit.

