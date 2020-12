Geluidsmuur Spier: snel of waterdicht?

Dat het dossier over de geluidsmuur in Spier hoofdpijn veroorzaakt is een understatement. Een vertrekkende wethouder en vele slapeloze nachten zijn het gevolg van het instorten van de muur twee jaar geleden. Een nieuw mooi voorstel ligt nu klaar in de gemeenteraad. Het dorp krijgt een Greenwall, een muur bedekt met klimop. Dat met een kostenplaatje van 750.000 euro.

Inwoners vrezen voor getouwtrek

Volgens inwoners een goede oplossing, maar ze vrezen ook voor getouwtrek. "Je ziet dat er veel verdeeldheid is binnen de gemeenteraad. Ook switchen van standpunten van partijen en dat er veel onjuiste informatie ligt. Ik hoop dat er wel een goede beslissing kan worden genomen vanavond", vertelt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier.

Financiële risico's

Gemeenteraadsfracties willen leren van de gemaakte fouten. Risico's nemen kan de gemeente na alle debacles rondom de civiele projecten niet meer. Zo vrezen enkele fracties dat het geld wat de gemeente pompt in de herbouwde muur, straks niet meer bij de verantwoordelijk aannemer valt te verhalen. "Het zijn onverantwoorde uitgaven", riep Jannes Kerssies van Gemeentebelangen tijdens de commissie Ruimte en Groen. "Er is veel financiële onzekerheid en we moeten het als raad telkens maar weer doen met 'we zijn in goed gesprek met de aannemer'."

'Ga het gevecht aan'

Ook delen fracties hun ongenoegen over de procedure van aanbesteding die door de gemeente is verkort. Normaal gesproken kunnen meerdere aannemers concurreren om de opdracht van de gemeente binnen te hengelen, maar om het proces te versnellen gaf de gemeente de opdracht al uit handen. "Snelheid kan ons veel geld gaan kosten," gaf Henk Heideveld van de ChristenUnie mee. "Ga het gevecht aan en probeer geld los te peuteren."

"Je geeft voor een laag bedrag alles uit handen en je hebt juridisch geen poot om op te staan", vulde Arnoud Knoeff van de D66 diezelfde avond aan.

Wat Spier zelf nou eigenlijk wil

Maar wat vindt Spier nou van alle discussie? Waar denkt het dorp nou zelf bij gebaat te zijn?

"Spier is gebaat bij snelheid, al is het een beetje belachelijk om daar na twee jaar nog over te praten", legt Van der Heide uit. "Met een goede marktverkenning kun je een concurrerende prijs neerleggen. Ga je een aanbesteding uitschrijven, partijen de tijd geven daar een offerte voor in te dienen, vragen over laten stellen, een bezwaarperiode van 20 dagen afwachten, dan is 1 september echt niet reëel dan wel haalbaar."

Hij wijst de raadsleden bovendien op de scherpe deal die is gemaakt. Niet alle 750.000 euro gaat namelijk op aan de herbouw. Er zijn ook voorbereidingskosten, interne en externe uren, groenonderhoud en de sloop van de oude muur bij ingerekend. "We zitten op het prijsniveau van de gunning die destijds, bij de eerste bouw, is geweest. Ik doe even de aanname dat het scherm ongeveer 350.000 euro kost. Is het wel realistisch om het voor zo'n laag bedrag meervoudig te doen?"

'Ik tel de dagen af, dan is een paar maanden extra erg lang'

Wat betekenen die extra maanden nog op gesteggel dat al jaren duurt? Volgens Astrid Hidding, wier huis grenst aan de muur, is dat te veel. "Als je ernaast woont en je hoort iedere dag dit geluid, dan maakt elke dag uit. Dus twee maanden is dan heel lang."

De nieuwe wethouder van het CDA heeft het dorp aan haar zijde. De vraag is wie vanavond aanhaakt.