Ondanks coronacrisis dit jaar minder bedrijven in Drenthe failliet

Ondanks de coronacrisis zijn vooralsnog relatief weinig bedrijven op de fles gegaan in Drenthe. Tot en met september werden in onze provincie zestig faillissementen uitgesproken. Dat zijn twaalf minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Alleen in Utrecht en Overijssel daalde het aantal faillissementen dit jaar nog meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vier andere provincies gingen juist meer bedrijven failliet. Met name in Groningen en Zeeland noteerde het CBS een fikse stijging.

Het grote verschil in de Drentse faillissementscijfers is ontstaan in het tweede kwartaal. Vorig jaar gingen in de maanden april, mei en juni 31 bedrijven in onze provincie failliet, dit jaar 'slechts' zestien. In het eerste kwartaal waren er dit jaar nog drie faillissementen meer in Drenthe dan vorig jaar.

Grootste daling in Coevorden en Tynaarlo

Vooral in Coevorden en Tynaarlo gingen tot en met september minder bedrijven op de fles. In beide gemeenten daalde het aantal faillissementen met zeven ten opzichte van een jaar eerder. Daarna volgen Emmen (6), Noordenveld (3) en Borger-Odoorn (1). In Assen en De Wolden bleef het aantal faillissementen gelijk.

In Hoogeveen steeg het aantal bedrijven dat op de fles ging juist fors. In 2019 was er slechts één faillissement; dit jaar gingen zeven bedrijven failliet. Ook in Meppel (2), Midden-Drenthe (2), Aa en Hunze (1) en Westerveld (1) ging het aantal faillissementen omhoog.

Laagste aantal faillissementen in 21 jaar

Volgens het CBS ligt het aantal faillissementen momenteel op een 'opvallend laag niveau'. Ondanks het sluiten van de horeca en de meer lege winkelstraten, daalde het aantal faillissementen naar het laagste aantal in 21 jaar tijd.

Volgens de Raad van de Rechtspraak valt het op dat er momenteel weinig faillissementen worden aangevraagd en zijn rechters geneigd om ook de economische situatie van de coronacrisis mee te wegen in hun oordeel. Verder spelen ook de steunmaatregelen van de overheid mogelijk een rol bij de daling van het aantal faillissementen.