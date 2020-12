OM eist opnieuw tien jaar cel tegen moeder Sharleyne

De advocaten-generaal (officieren van justitie bij het hof) vinden dat er sprake is van doodslag. De eis is gelijk aan de strafeis die het OM in juni 2018 neerlegde bij de rechtbank in Assen.

Gewurgd

Het OM stelt bij het hof in Leeuwarden dat geen van de vier forensisch deskundigen die naar het letsel van Sharleyne hebben gekeken, uitsluiten dat het meisje is gewurgd. Ze had kleine puntbloedingen in haar ogen en blauwe plekken in haar hals. De advocaten-generaal (AG's) benadrukten de conclusies van de Belgische deskundige, die in 2017 door het OM is ingeschakeld. Hij stelt dat het veel waarschijnlijker is dat het letsel door een misdrijf is ontstaan dan door de val.

De AG's betrekken ook het oordeel van één van de twee NFI-deskundigen bij het bewijs. Zij concludeert dat de bloedingen in de ogen wel door de val kunnen zijn ontstaan, maar twee van de blauwe plekken in de hals sterk wijzen op verwurging.

Het Openbaar Ministerie over de eis tegen verdachte Heleen J.:

Daarnaast heeft een bovenbuurman verklaard dat hij in de nacht van Sharleynes val een gesprek van zo'n twintig minuten tussen het meisje en haar moeder heeft gehoord en daarna een harde bons, waarvan zijn bed trilde. Daarna hoorde hij getik bij de reling en iets wat naar beneden werd gegooid. Hij dacht aan een vuilniszak.

Een geheugendeskundige stelt dat die verklaring, ook al is hij pas twee jaar na de val is afgelegd, 'aanzienlijk betrouwbaar' is. Ook dat is volgens het OM belangrijk voor het bewijs. Net als de twee mede-flatbewoners die het lichaam van Sharleyne kort na de val onderaan de flat vonden. Zij hebben verklaard dat ze kort daarna haar moeder op de tiende verdieping naar beneden zagen kijken.

Heleen J. moet haar ex-man Victor Remouchamps 30.000 euro schadevergoeding betalen, vindt het OM.

Lees ook: