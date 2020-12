Breakdancen officieel olympische sport: 'Hopelijk sta ik er over acht jaar'

Van der Leij is al jaren op hoog niveau breakdancer. Hij is blij met de erkenning die de sport nu krijgt. "Ik heb echt zin in dat meer mensen breakdance gaan ontdekken", vertelt hij. "Er werd al langer over gespeculeerd. Ik merk ook tijdens workshops op scholen dat de interesse toeneemt."

2024 is te vroeg

Van der Leij zit in het laatste jaar van de opleiding fysiotherapie. Daarom denkt hij dat de kans klein is dat hij over vier jaar op de Olympische Spelen staat. "Ik denk dat het halen van de Spelen van 2024 een heel lastig doel is. Maar na mijn opleiding ga ik zeker alle focus op breakdancen leggen. Hopelijk kan ik er dan staan over acht jaar", zegt de Bovensmildeger.

Dubbele gevoelens

Niet iedereen in de breakdancewereld is blij met de aankondiging. Van der Leij legt uit waarom: "Het is natuurlijk supervet dat we meer aandacht krijgen voor de sport. Maar aan de andere kant is het niet echt een sport. Het is meer een lifestyle, iets waar wij onze creativiteit in kwijt kunnen en volledig in op kunnen gaan."

De breakdancer kijkt uit naar de Spelen van 2024. "Alle wedstrijden en toernooien die er nu zijn, kun je best 'onofficieel' noemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de invulling gaat zijn op de Olympische Spelen. Ik heb er in ieder geval enorm zin in", besluit Van der Leij.