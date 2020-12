Twee opties om waterpeil Rietplas op niveau te houden

De Rietplas in Emmen kampt al een paar jaar met een laag waterpeil in de zomer. Boten van bewoners komen droog te vallen en bij een lager waterpeil is de kans op blauwalg groter. De gemeente Emmen heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van het lage waterpeil en mogelijke oplossingen om dit in de toekomst te voorkomen.

Het lage waterpeil komt hoofdzakelijk door klimaatverandering. De Rietplas heeft een gesloten systeem en wordt dus alleen aangevuld met regenwater. Bij langere droge periodes verdampt wel water, maar komt er niks bij.

Boten van bewoners Rietplas liggen op het droge (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Grondwater oppompen

Er zijn twee opties uit het onderzoek naar voren gekomen die nu verder worden bekeken. De eerste optie is om grondwater dat vanuit de Rietplas in de bodem is gezakt op te pompen richting de oppervlakte. Op die manier komt er een gesloten systeem van water om het peil hoog te houden. Om dit te realiseren moet het water voor het terugpompen nog wel gezuiverd worden.

Puurwaterfabriek

Daarnaast is de optie om water in te laten vanuit de PuurWaterfabriek aan de Dikkewijk Oostzijde in Emmen. Die fabriek ligt in de regio en levert puur water aan de NAM voor olieboringen. Het is niet nodig om dit pure water in te laten, dus dan kan er water worden ingelaten vanuit een eerder stadium van het zuiveringsproces.

De ketels van de PuurWaterfabriek (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Pas in 2022

Om te kijken of een van de opties haalbaar is, wordt komend voorjaar onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden. Afhankelijk van de snelheid hiervan zal gekeken worden wanneer dit toegepast kan worden, maar wethouder Van der Weide verwacht niet dat het in de zomer van 2021 al in werking is. "Het is afwachten hoe lang het onderzoek duurt, maar daarna moet het ook nog worden geïnstalleerd. Daarom verwacht ik dat pas in 2022 daadwerkelijk het plan in werking kan gaan."

Afgevallen optie

Het inlaten van water uit de Hoogeveense Vaart is een van de afgevallen opties. Dat plan heeft te veel haken en ogen. Zo heeft dat invloed op het huidige ecosysteem van de Vaart. Ook zou dat extra moeten worden gezuiverd om de kans op blauwalg in de Rietplas te verminderen.

Belangrijke stap

Wethouder Van der Weide is blij met de uitkomsten van dit onderzoek. "Er is veel werk verzet afgelopen maanden. We zijn er nog niet, maar er is een belangrijke stap gezet. De opties gaan we nu samen met het waterschap Vechtstromen in detail uitzoeken."

Lees ook: