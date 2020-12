Politie gebruikte pepperspray bij aanhouding truckeractie Bareveld

De man die gisteravond in Bareveld werd aangehouden bij een actie voor vrachtwagenchauffeurs is een 53-jarige man uit Sappemeer. Bij een truckerscafé was een tentenactie opgezet om vrachtwagenchauffeurs een hart onder de riem te steken, omdat zij vanwege de coronacrisis niet terecht kunnen in wegrestaurants.

Politiewoordvoerder Anthony Hogeveen: "We kregen gisteravond de melding van meerdere mensen die bij Bareveld bij elkaar kwamen en er was onder meer luide muziek. Dat wekte de indruk dat er een evenement gaande was en dat kan niet in deze coronatijd."

Discussie en worsteling

De aanwezigen werd gevraagd hun identiteitsbewijs te laten zien. "Een deel ging akkoord, een deel van de aanwezigen was al vertrokken, maar er waren ook mensen die dit weigerden", zegt de politiewoordvoerder. "Zo ook de man uit Sappemeer. Hij zat in zijn auto en weigerde zijn rijbewijs af te geven. Mijn collega probeerde daarom het portier van de auto open te maken", legt Hogeveen uit. De discussie die daarna ontstond, eindigde uiteindelijk in een worsteling tussen de man en een agent. Collega's schoten de politieman te hulp en gebruikten na meerdere waarschuwingen pepperspray om de man aan te kunnen houden.

Excuses aangeboden

De verdachte werd uiteindelijk onwel en is daarom in een ambulance nagekeken. Daarna werd hij meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politie verzamelde zich bij het politiebureau nog een aantal mensen om de man uit Sappemeer een hart onder de riem te steken. De verdachte is gisteravond nog vrijgelaten. Volgens de politiewoordvoerder heeft hij zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag.

