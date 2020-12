OM: 'Conclusie slaapwandeldeskundige van nul waarde voor ons'

"Hoewel zo'n daad door een ouder niet te bevatten is, betekent dat niet dat het niet is gebeurd." Dat zei advocaat-generaal (AG) Debby Homans vanochtend tijdens de strafeis in de zaak Sharleyne. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Heleen J. haar dochter van tien hoog van flat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid.

Het eiste daarvoor, net als 2,5 jaar terug bij de rechtbank in Assen, tien jaar cel tegen moeder J. (41) voor doodslag. Voordat ze haar dochter over de reling gooide, deed ze eerst een poging het meisje te wurgen, stelt het OM. J. is volgens het Openbaar Ministerie door de rechtbank ten onrechte vrijgesproken.

"13 jaar en zes maanden; dat zou de leeftijd van Sharleyne zijn geweest als haar leven op 8 juni 2015 niet zo abrupt was geëindigd", begon Homans het ruim anderhalf uur durende requisitoir van het Openbaar Ministerie. "Wat voor meisje zou zij geweest zijn? We zullen het nooit weten, simpelweg omdat ze maar 8 jaar mocht worden. In die fatale nacht vond zij veel te vroeg haar einde."

'Zelfmoord en slaapwandelen onaannemelijk'

Hoewel het OM ook tot de conclusie komt dat helemaal niets valt uit te sluiten over wat er in de fatale nacht is gebeurd, stellen Homans en haar collega-aanklager Jan-Willem Grimbergen dat zelfmoord en een slaapwandelongeluk onaannemelijk zijn. Grimbergen maakte gehakt van het rapport van een slaapwandeldeskundige. Die concludeerde dat de kans groter is dat Sharleyne wél slaapwandelend over de reling is gevallen dan dat het niet zo is.

Grimbergen: "Die conclusie is van nul waarde voor ons, nu hij het meest waarschijnlijke alternatief - dat sprake is van een misdrijf - buiten beschouwing heeft gelaten." De deskundige zei afgelopen dinsdag in de zittingszaal in Leeuwarden dat hem alleen was gevraagd om de mogelijkheid dat het meisje heeft geslaapwandeld te onderzoeken. "Kinderdoding behoort niet tot mijn expertise", legde hij uit.

Hij ging uit van twee getuigen die bij de politie hebben verklaard over dat Sharleyne wel eens eerder geslaapwandeld zou hebben. Volgens Grimbergen heeft de deskundige alleen die verklaringen gebruikt die hem goed uitkwamen.

Het rapport van de geheugendeskundige, die stelt dat de verklaring die de bovenbuurman twee jaar na de val aflegde waarschijnlijk betrouwbaar is, weegt voor het OM wél zwaar mee. De advocaten-generaal gaan ervan uit dat de buurman, die zegt een gesprek en een bons te hebben gehoord en daarna iets wat over de reling werd gegooid, op die manier getuige van het misdrijf is geweest.

'Niet drie tegen één'

Opvallend is dat het OM uit de rapporten van vier ingeschakelde forensisch deskundigen tot de conclusie komt dat verwurging door de moeder - en daarmee een misdrijf - waarschijnlijker is dan een ongeluk. Er is maar één deskundige van de vier die dat onderschrijft en hij is nog niet zo lang forensisch deskundige. De andere drie hebben veel meer ervaring.

Die drie, onder wie de Britse expert op het gebied van valletsel bij kinderen, zeggen dat de blauwe plekken in de hals van het meisje en de bloedinkjes in haar ogen net zo goed verklaarbaar zijn door de val van tien hoog. De Brit verklaarde dinsdagochtend zelfs dat het letsel beter past bij een val dan bij verwurging, omdat slachtoffers daarvan meer van zulke kleine bloedinkjes in het gezicht hebben. De blauwe plekken zijn volgens hem waarschijnlijk veroorzaakt door de manier waarop ze is gevallen.

De pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die ook tijdens de rechtszaak in Assen al bij de zaak betrokken waren, zeggen dat beide opties mogelijk zijn, maar dat een misdrijf op basis van dit letsel niet te bewijzen valt.

Dat de deskundige op wiens verklaring het OM zich baseert veel minder ervaring heeft en nog niet in het landelijke deskundigenregister staat, zegt volgens de advocaten-generaal niks over zijn deskundigheid. Bovendien, zei Homans, stelt een van de NFI-deskundigen ook dat twee blauwe plekken in de hals niet door de val kunnen zijn ontstaan. "Het is niet drie tegen één, zo lijnrecht staan ze niet tegenover elkaar", aldus Homans.

Stress en drank

Bij het bewijs betrekt het OM ook wat er voor en na de val van Sharleyne gebeurde. Dat haar moeder Heleen J. die avond tien flesjes bier had gedronken en stress had omdat jeugdzorg de druk opvoerde en omdat er constant strijd was met haar ex, vader Victor Remouchamps. Volgens getuigen is J. een vrouw met twee gezichten; als ze drank op heeft, zou ze veranderen in een nare vrouw.

Dat J. na de val van haar dochter lange tijd geen verklaring heeft willen afleggen, vindt het OM ook bijdragen aan het bewijs. J. ontkent dat ze iets te maken heeft met de dood van haar dochter. Ze zegt dat ze na haar arrestatie in 2015 op advies van haar advocaat heeft gezwegen, omdat ze veel te emotioneel was.

Toen ze in 2017 opnieuw werd aangehouden heeft ze verklaard dat ze 's nachts wakker werd van tocht en toen ontdekte dat Sharleyne niet in bed lag en het raam van haar slaapkamer open stond. Omdat ze haar dochter in het appartement niet kon vinden, ging ze de galerij op. Uiteindelijk keek ze over de reling en zag ze Sharleyne beneden liggen. Daarna zit er een gat in haar geheugen, herhaalde ze afgelopen maandag bij het hof.

Heleen J. hoorde de strafeis vanochtend uiterlijk gelaten aan. Vader Victor Remouchamps liet na afloop weten dat hij de eis "wel recht vindt doen aan de doodslag op zijn dochter. Maar het moet geen dag minder worden."

Maandag is het de beurt aan J.'s advocaat Paul van Jaarsveld voor zijn pleidooi.

