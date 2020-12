Betaald parkeren bij Gasselterveld, ondernemer moet het gaan regelen

Staatsbosbeheer gaat nog voor de zomer van 2021 bij de parkeerterreinen slagbomen en betaalautomaten plaatsen. Het realiseren van het betaald parkeren kost 150.000 euro. Daarvan betaalt Staatsbosbeheer 50.000 euro, de provincie Drenthe legt een ton neer. De kosten van een parkeerkaartje zijn nog niet bekend, evenals de periode waarin betaald moet worden voor het neerzetten van auto's. Alle opties, dus ook jaarrond betalen, liggen wat dat betreft nog op tafel.

'Geen afschrikbeleid'

Op zomerse dagen is het topdruk bij de zwemplassen en de populariteit ervan is de afgelopen jaren erg toegenomen. Volgens gedeputeerde Henk Brink van de provincie is het niet de bedoeling om met het nieuwe parkeerbeleid recreanten af te schrikken om naar het Gasselterveld te komen. "Het was hier soms zo druk dat de hulpdiensten in moeilijkheden kwamen of dat er te veel toeloop was vanaf de N34. We willen geen mensen weren, maar wel grip krijgen op de situatie", zegt Brink.

Het is volgens de gedeputeerde niet de bedoeling dat de parkeerkaartjes zo duur worden dat mensen ergens naartoe gaan waar je nog wel gratis kunt parkeren. Hij benadrukt dat het parkeren geen verdienmodel wordt. "We willen niet op andere plekken problemen veroorzaken. Anders heb je straks hetzelfde probleem bij het Loomeer of de Ieberenplas", zegt Brink. De prijs van een parkeerkaartje wordt later bepaald, mede in samenspraak met een ondernemer die het parkeren moet gaan beheren.

Ondernemer gezocht

Staatsbosbeheer is namelijk niet van plan het betaald parkeren zelf te exploiteren en ook wil de natuurbeheerder af van het opruimen van het vele vuilnis dat door bezoekers achtergelaten wordt langs de plassen. De kosten van dat opruimen lopen op jaarbasis op tot ongeveer een ton. In ruil voor het opruimen van het afval en het beheren van het parkeerterrein, krijgt de ondernemer de inkomsten van het betaald parkeren en mag hij volgens Staatsbosbeheer 'op een toplocatie met veel bezoekers' een horecapaviljoen beginnen. Het is de bedoeling dat de inkomsten van het parkeren de kosten van het vuilruimen dekken en dat hij of zij de winst behaalt met de horeca.

"We zoeken een ondernemer die wil investeren in nieuwe horeca bij 't Gasselterveld. Die ondernemer wordt dan ook verantwoordelijk voor het beheer van het parkeren en voor het schoonhouden van het gebied", vertelt Bert Hummelen van Staatsbosbeheer. De ondernemer mag volgens Hummelen niet zelf bepalen hoe hoog de tarieven voor het parkeren worden. "Daar gaan we in het contract afspraken over maken."

Verdere ontwikkelingen

Volgens wethouder Bas Luinge van de gemeente Aa en Hunze is het nieuwe parkeerbeleid een van de stappen die passen in de Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. "Er zal bijvoorbeeld ook een verkeersplan moeten komen. Daarin moeten we nadenken over de weg naar het Gasselterveld en de verkeersborden. Daarnaast moeten we zorgen voor meer voorzieningen in het gebied", zegt Luinge. Er is volgens de wethouder rondom de zwemplassen nog voldoende ruimte voor andere ondernemers die plannen hebben. "Al komen mensen wel naar onze plattelandsgemeente voor de rust en ruimte, dus we kijken wel of die plannen bij het gebied passen."

Het plaatsen van sanitair en grotere vuilcontainers hoort volgens de wethouder wel bij de voorzieningen die er moeten komen. De prullenbakken op de stranden rondom de plassen zaten vooral tijdens het hoogseizoen zo vol dat er niets meer in paste en ook de containers die er wel staan, zaten vaak aan hun limiet. Of alle problemen komende zomer al opgelost zijn, kan gedeputeerde Brink niet beloven. "We streven ernaar dat we een groot deel van de problemen hebben opgelost. Maar we zullen vast nog wel eens leergeld moeten betalen."

