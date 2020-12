Pessenaar hoort cel, behandeling en contactverbod eisen vanwege bedreigingen

Tegen een 50-jarige man uit Pesse is 180 dagen celstraf (waarvan 135 dagen voorwaardelijk), een contactverbod én ambulante behandeling geëist vanwege opruiing en bedreigingen aan het adres van Mark Rutte. De man is een bekende van politie en justitie. Hij heeft al 45 dagen vastgezeten.

De verdachte stuurde dreigmails naar premier Rutte en naar en andere Kamerleden. Hij dreigde de premier van onder tot boven open te snijden, en maakte hem in zijn mails onder meer uit voor 'nazi-zwijn'.

Vrije pers bestaat niet

De man maakte zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook schuldig aan opruiing, door op te roepen tot radicale acties en een guerrilla-oorlog: 'Koop zoveel mogelijk wapens, alle parlementariërs verdienen de doodstraf.' Hij stuurde de teksten naar een grote groep mensen en naar diverse media. "Klopt. Vrije pers bestaat niet meer. Daarom schud ik journalisten wakker", opperde de man.

'Ten onder aan deze hel'

Hij uitte de bedreigingen aan het adres van de premier in mei dit jaar. Tot in het diepst van zijn ruggenmerg is de Pessenaar ervan overtuigd dat de maatschappij ten onder gaat aan de mondkapjesplicht en andere coronamaatregelen.

Vermoord door vaccinatie

Hij stelt dat de huidige lockdown nooit meer zal worden opgeheven. "Ik weet dat we onder dit satanische regime geen leven meer hebben. Dit is een hel", zei de man op zitting. Hij gelooft onder meer in de theorie dat de mensheid vermoord wordt door een vaccinatie tegen het coronavirus.

Vijf jaar contactverbod met Rutte

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Pessenaar de grens van het toelaatbare ver overschreden. De officier wil naast de straf en de behandeling ook een contactverbod met Mark Rutte voor de duur van vijf jaar.

Volgens een deskundige heeft de verdachte psychische problemen, een aanpassingsstoornis en een depressief wereldbeeld. "Mijn missie is te strijden met het wapen dat ik heb: mijn pen. Mijn mails worden met interesse gelezen, de premier had mij ook kunnen blokkeren, en dat is niet gebeurd", zei hij tegen de rechters.

Arrestatieteam

De man gaf toe dat hij over de schreef was gegaan. Wel was hij naar eigen zeggen voldoende gestraft met een arrestatieteam in zijn huis en vervolgens 45 dagen cel. Daarna mocht hij zijn strafzaak onder voorwaarden afwachten. Mocht de man de fout weer ingaan, dan liggen er nog 135 dagen cel voor hem op de plank.

In 2016 werd hij veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke celstraf vanwege ambtsdwang. Hij was toen boos omdat hij geen uitkering kreeg. In februari van dit jaar werd hem een boete opgelegd wegens poging tot afpersing en wederom ambtsdwang.

Vrijheidsstrijder

Al sinds zijn jonge jaren ziet de man zichzelf als verdediger van de rechtsstaat en als vrijheidsstrijder. Volgens deskundigen is herhaling van zetten groot als de man niet meewerkt aan behandeling. En dat is maar zeer de vraag, zo liet hij de rechters weten. "Als ik verplicht een mondkapje moet dragen, dan pleeg ik zelfmoord. Het is een symbool van een satanische regering."

Zijn raadsman vindt dat alle draagvlak voor opruiing ontbreekt. Ook zou zijn cliënt met grof geweld door een arrestatieteam uit zijn woning zijn gehaald. De strafeis vond hij onnodig hoog. "Een geldboete zou meer dan voldoende zijn."

Uitspraak in deze zaak is over twee weken.