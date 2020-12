Druk op ziekenhuizen blijft: geen ruimte voor meer reguliere zorg

In de noordelijke ziekenhuizen is voorlopig geen ruimte voor meer reguliere zorg. Door het toenemend aantal coronabesmettingen neemt het aantal coronapatiƫnten namelijk weer toe.

Daardoor blijft de druk op ziekenhuizen 'onverminderd groot', meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat komt onder andere omdat Drenthe, Groningen en Friesland nog dagelijks patiënten overnemen uit andere regio's.

Ondanks dat de druk groot blijft, zijn er geen aanwijzingen dat kritieke- of spoedzorg in Drenthe wordt uitgesteld. Deze situatie wordt volgens het netwerk 'nauwlettend in de gaten gehouden'.

Testbereidheid is groot

Het AZNN ziet dat het aantal afgenomen tests in alle noordelijke provincies toeneemt. "Dit betekent dat de testbereidheid groot is, en dat is een positieve ontwikkeling." Om nog meer mensen te laten testen, wordt naast de grootschalige testlocatie op het TT Circuit in Assen, ook in Leeuwarden een grote locatie opgezet om coronatests af te nemen. Beide worden in december geopend. In Groningen is al een XL-teststraat, die volgens het AZNN goed wordt bezocht.

Vaccinatiebeleid

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een vaccinatiebeleid voor het Noorden. De werkgroep die daar invulling aan moet geven, komt elke week bijeen om daarover te overleggen. Het is nu nog onbekend hoe het vaccinatiebeleid eruit komt te zien.

Lees ook: