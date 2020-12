Groen Nooitgedacht is 'lukrake bomenkap' gemeente Aa en Hunze zat

"Ik vind het begrijpelijk dat hier gebouwd wordt, dat wisten we van tevoren en daar hebben we ook geen commentaar op. Ik vind het alleen raar dat de gemeente niet iets creatiever omgaat met het kappen van bomen", vertelt Ellen Fleurke.

'Misleid'

De wijk Nooitgedacht wordt op reclameborden aangeprezen als een groene wijk, waar je kunt wonen in onder andere grote bosvilla's. Maar volgens de groep Groen Nooitgedacht worden potentiële nieuwe bewoners vals geïnformeerd: "Als je hier komt denk je: wat mooi, een bosvilla met een bos achter mijn huis. Maar daarna wordt het bos erachter gekapt om plaats te maken voor nieuwe villa's. Dan lijkt het me wel dat je misleid bent, ja", aldus Fleurke die namens de groep het woord doet.

Fleurke snapt dat er offers gebracht moeten worden als een wijk in aanbouw is. "Dat wisten we van tevoren en daar wil ik geen commentaar op leveren, want het is een wijk in ontwikkeling. Alleen vind ik het raar dat de gemeente niet iets creatiever is." Volgens Fleurke zou de gemeente bijvoorbeeld om de bossen heen kunnen werken, in plaats van vasthouden aan de strakke bestemmingsplannen die nu op tafel liggen.

Inwoners van nieuwbouwwijk Nooitgedacht balen van hoeveelheid bomen die gekapt worden:

Volgens wethouder Henk Heijerman doet de gemeente weinig verkeerd en houdt Aa en Hunze zich netjes aan de bestemmingsplannen die nu op tafel liggen voor de nieuwbouwwijk. "We zitten hier niet om de inwoners te pesten door bomen te kappen", zegt hij. "Dat is niet onze insteek. Onze insteek is dat we een mooie wijk willen." Daar hoort soms bij dat er wat bomen moeten worden gekapt, stelt de wethouder.

Maar de actiegroep gaat daar niet in mee. "Ik vind dat de wethouder zich verschuilt achter zijn eigen beleid. Hij zegt eigenlijk: we kunnen niets doen, want het is nu eenmaal de wet. Maar die wet maakt hij zelf. Dus hij kan er zeker wat aan doen", vertelt Fleurke. Wat ze ook bijzonder vindt, is dat het kapbeleid van de gemeente in 2017 is versoepeld, terwijl er een wethouder van GroenLinks in het college zit.

Nieuwe boompjes

Heijerman geeft toe dat er tijdens het bouwen af en toe per ongeluk een boom is weggehaald terwijl dat niet de bedoeling was. En ook noemt hij dat de gemeente op sommige plekken nieuwe bomen plant om wat groen terug te plaatsen.

Maar dat voelt voor Groen Nooitgedacht als een doekje voor het bloeden. "Ja, dan krijg je een paar bosjes terug. Maar voordat die bomen de uitstraling hebben van een boom van dertig, veertig jaar, dan zijn de meeste bewoners hier allang weer weg."

De wethouder legt die kritiek naast zich neer. "Dat heb je altijd met kleine bomen." Volgens hem is de wijk al groen vanaf het begin. "En het wordt daarna alleen maar groener."

Inspreken

Vanavond spreekt Fleurke namens de groep Groen Nooitgedacht in bij de gemeenteraad. "Ik hoop dat er daarna kritisch wordt gekeken naar het kapbeleid. Dat de gemeente ook meer gaat handhaven op het beleid dat er nu ligt, want er is beleid, maar het lijkt erop dat daar nu weinig mee gebeurt."

Ook hoopt ze dat het college na vanavond 'meer leiderschap toont' en 'creatiever' omgaat met het bouwen in de nieuwbouwwijk Nooitgedacht. "Er zijn hier genoeg kavels, maar waarom ze dan per se moeten bouwen op een plek waar bomen zijn, dat is mij een raadsel."