Coevorden steunt inwoners Wit-Russische partnerstad Brest

In een brief aan de burgemeester en het stadsbestuur van Brest schrijft burgemeester Bert Bouwmeester dat hij positief terugkijkt op het partnerschap van de afgelopen twintig jaar, maar dat de huidige situatie in Wit-Rusland 'tot minder blijmoedigheid stemt'. Al maanden lopen de spanningen hoog op in de voormalige Sovjetrepubliek. Volgens de officiële cijfers is president Alexander Loekasjenko de grote winnaar van de verkiezingen, maar in binnen- en buitenland wordt die uitslag betwist. Er zou op grote schaal gefraudeerd zijn bij de stembureaus.

Op protesten van inwoners tegen de uitslag wordt vanuit de regering gereageerd met geweld. "Ook in Brest is er sprake van gewelddadig optreden vanuit de regering, dat buiten alle proporties gaat", aldus Bouwmeester in de brief. "Hierbij gaat het onder andere om arrestaties op brutale wijze, zelfs van kwetsbare vrouwen en senioren, mishandelingen, vernederingen en boetes. Dit is ontoelaatbaar. Een overheid zou mensenrechten moeten respecteren en haar burgers moeten beschermen."

'Heroriëntatie op partnerschap'

Bouwmeester deed al eerder een oproep aan de burgemeester van Brest en het stadsbestuur om 'met begrip te reageren op de vreedzame protesten'. Op de Dag van de Mensenrechten herhaalt hij zijn oproep in de brief: "Heroriëntatie op ons partnerschap is dan ook politiek gezien onafwendbaar indien er niet spoedig een einde komt aan de gewelddadige onderdrukking. Ik doe een beroep op u en uw stadsbestuur het niet zo ver te laten komen."

De brief is gedeeld met de Wit-Russische ambassade in Nederland en de Nederlandse vertegenwoordiging in Wit-Rusland.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De Pagoniavlag wordt gehesen op het gemeentehuis van Coevorden (Rechten: gemeente Coevorden)

Ook kwam het Diversiteitsplatform Coevorden met het idee om de Pagoniavlag, die symbool staat voor de protesten in Wit-Rusland, te hijsen op het gemeentehuis in Coevorden. "De vlag werd gebruikt in een periode dat het land nog onafhankelijk was. Tegenstanders van het bewind zien deze vlag nog steeds als een nationaal symbool", schrijft de gemeente.

"Wij vinden dat het uitsteken van de wit-rood-witte vlag op de Dag van de Mensenrechten een belangrijk symbool is voor mensenrechten en vreedzame democratie in een land waarmee Coevorden - door de stedenband met Brest- op een bijzondere manier verbonden is", aldus Roy Derks van het diversiteitsplatform.