Noordelijke metaalsector broedt nog op stakingsacties

Onderhandelingen tussen FNV Metaal en de werkgevers in de metaalsector hebben nog niet geleid tot een akkoord. De eerste actie volgde vandaag in Zwolle bij Scania, waar het personeel weigert om nog langer over te werken. In Noord-Nederland blijven acties voorlopig nog uit.

Werkgevers gingen vandaag niet in op de eisen die vakbonden FNV stelden in een ultimatum, waaronder een eerlijk loon en meer inspraak voor medewerkers. De vakbond vindt dat de werkgevers de coronacrisis aangrijpen om met een loonbod te komen dat lager is dan de inflatie.

Stoppen met overwerken

De FNV riep werknemers van Scania in Zwolle, producent van zware bedrijfsauto's, bussen en industrie- en scheepsmotoren, direct te stoppen met overwerken. Volgens het FNV is overwerken bij Scania namelijk eerder regel dan uitzondering. Morgen beginnen werknemers van verschillende bedrijven in de regio Nijmegen aan een 24-uursstaking. Het gaat dan onder anderen om werknemers van heftruckmaker Hyster Yale, lasapparatenmaker Lincoln Smitweld en transformatorenproducent Royal Smit.

'Actiebereidheid in Noorden is groot'

In Drenthe, Groningen en Friesland blijven acties op korte termijn uit. "Maar dat ze uiteindelijk ook in Noord-Nederland gaan plaatsvinden, dat kan ik je garanderen", zegt Johan Weijenberg, bestuurder van FNV Metaal. "We zijn nu aan het inventariseren en de actiebereidheid is ook hier groot. Eigenlijk als vanouds, al is dat wel een uitdaging in deze coronatijd."

Het is niet de eerste keer dat er stakingen en acties plaatsvinden in de sector. Bij de vorige drie cao-onderhandelingen draaide het ook uit op langdurige stakingen en acties. Dat gebeurde onder meer in Emmen.

