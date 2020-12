Verrassende vergunning voor campings Aa en Hunze komt er voorlopig niet

Nieuwe campings en vakantieparken in de gemeente Aa en Hunze hoeven voorlopig geen exploitatievergunning aan te vragen. Het college van Aa en Hunze kwam verrassend met een voorstel voor een nieuwe vergunningplicht, maar de raad vindt dat er veel te weinig tijd is genomen om er goed over na te denken.

Het college wilde de vergunning invoeren om ondermijning aan te pakken. Bij ondermijning vervagen grenzen tussen de boven- en onderwereld. Onder de dekmantel van een legaal bedrijf kunnen criminelen misdadige activiteiten verbergen. Voorbeelden zijn drugslabs in schuren, handel in illegale wapens in een bungalow en witwassen van crimineel geld.

Veiling Camping Anloo

De directe aanleiding voor de wens om de vergunningplicht rap in te willen voeren, is de aanstaande veiling van Camping Anloo. Het grootste deel van die camping en restaurant Woodz worden op 15 december geveild en de gemeente wilde na die veiling meer grip hebben op de toekomst van de camping. Er komt een nieuwe, nog onbekende eigenaar en het college wil zeker weten dat die eigenaar het terrein met goede bedoelingen overneemt. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de gemeente door het veranderen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemakkelijker ingrijpen. Op de camping is eerder sprake geweest van drugshandel.

De gemeente heeft op dit moment geen bevoegdheid om in te grijpen bij vermoedens van criminele activiteiten. Daarvoor is volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra strafrechtelijk onderzoek nodig. De gemeente wil zelf handvatten hebben om ondermijning beter aan te kunnen pakken. Daarnaast kan de vergunning volgens het college een drempel vormen voor criminelen om een bedrijf over te nemen en daar illegale activiteiten te ondernemen.

Recreatiesector verbijsterd

Volgens belangenvereniging HISWA-RECRON komt de voorgestelde vergunning uit de lucht vallen. Regiomanager Petra Ellens snapt niet waarom de hele sector opgezadeld moet worden met extra regels. "Als ergens sprake is van een rotte kies, dan hoeven toch niet alle kiezen behandeld te worden? Als de controles goed waren uitgevoerd, was die rotte kies te voorkomen geweest", zegt Ellens. Daarnaast is er volgens de regiomanager totaal geen overleg geweest met de recreatiesector zelf. Het voorstel is pas twee dagen geleden aan de raadsagenda toegevoegd en daarvoor is er geen contact geweest tussen de gemeente en de belangenbehartigers van de sector.

Volgens Ellens is het vreemd dat burgemeester Hiemstra meent weinig te kunnen doen tegen ondermijning. "Hij kan op basis van verstoring van de openbare orde bijvoorbeeld een bedrijf sluiten. Bovendien zijn de problemen bij agrarische bedrijven veel groter. Iedereen kan ook een boerderij of een winkel kopen en daar iets illegaals doen", zegt Ellens.

Geen steun van raad

Het collegevoorstel kon maar op weinig begrip vanuit de gemeenteraad rekenen. Zowel college- als oppositiepartijen hadden kritiek op de gang van zaken. De korte termijn waarop de vergunning geregeld moest worden, werd niet begrepen. Daarnaast willen de raadsleden eerst gesprekken voeren met de sector voordat ze het voorstel kunnen steunen. Het college besloot daarom het voorstel voorlopig aan te houden. Mogelijk wordt het op een later moment alsnog in stemming gebracht.

De burgemeester acht de vergunning wel degelijk nodig. Volgens Hiemstra is het naïef om te denken dat er in Aa en Hunze geen illegale zaken gebeuren. Bij meerdere campings of vakantieparken is volgens de burgemeester wel degelijk iets aan de hand. Om welke bedrijven het gaat, zegt Hiemstra niet. De burgemeester benadrukt dat 99 procent van de campings en vakantieparken in de gemeente te goeder trouw is. Startende ondernemers hebben voordat ze een camping of vakantiepark mogen openen wel een vergunning nodig.

Hij verwijst wel naar de ontdekking van een drugslaboratorium in een boerderij in Eext in mei van dit jaar. Vijf Brabanders huurden de boerderij van de nietsvermoedende eigenaar en produceerden er speed. De rechtbank behandelt die zaak volgend jaar.

