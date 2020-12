Houthandel Drent weg voor huizenbouw in Kloosterakker in Assen

Het houtverwerkingsbedijf aan de Hoofdvaartsweg stond de bouw van 54 woningen in het zuidelijke gedeelte van Kloosterakker in de weg. Als het bedrijf er zou blijven, zaten de huizen binnen de geluidscontouren van de houtverwerkende industrie. Woningbouw daar zou alleen kunnen, als het bedrijf zou vertrekken.

Naar Stadsbedrijvenpark

Dat is nu gelukt. Vanavond werd in de gemeenteraad bekendgemaakt dat de gemeente nagenoeg rond is met Drent over aankoop van het bedrijfsperceel. De houthandel en boomzagerij verhuist komend jaar naar een pand aan de Wenckebachstraat op het stadsbedrijvenpark, waar het bedrijf naar eigen zeggen straks veel meer plek heeft. Het gaat om het vroegere bedrijfspand van vervoerder Arriva, waar de houthandel straks over 2500 vierkante meter bedrijfsruimte beschikt.

Jaar vertraging

Assen had al lang willen bouwen in het nieuwe deel van Kloosterveen. Maar de planontwikkeling voor Kloosterakker heeft een jaar vertraging opgelopen door de strengere stikstofregels. Volgens een woordvoerder zijn nu alle obstakels weggenomen. De inschrijving voor de eerste bouwkavels is dit voorjaar, na de zomer kan de bouw van de eerste huizen beginnen.

500 energiezuinige huizen

De uitbreidingswijk krijgt 500 energiezuinige woningen. Het wordt een aardgasvrije wijk, met zonnepanelen op de daken, met warmtepompen en in de straten komen veel bomen. De aanleg van groene daken wordt ook gestimuleerd, in het kader van klimaatbestendig bouwen. Want groene daken zijn niet alleen energiezuinig en luchtzuiverend, maar houden bij stortbuien ook beter hemelwater vast, wat wateroverlast in het riool voorkomt.

Patiowoningen voor ouderen

Een kwart van de huizen is sociale woningbouw. Ook is er plek voor twintig levensloopbestendige patiowoningen voor senioren, zo kreeg 50PLUS vanavond te horen. Maar ook meerdere initiatieven voor seniorenbouw van ontwikkelaars zijn welkom, zo zegt de gemeente. Aan de westkant van Kloosterakker, richting de Norgervaart, komt een waterberging en een landschappelijke zone.

Er komen bij de wijk Kloosterveen 500 woningen bij (Rechten: Gemeente Assen)

Weg en brug kosten 10 miljoen

Voor het verkeer van en naar Kloosterakker is een derde hoofdontsluiting nodig voor Kloosterveen, met weer een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart. De nieuwe wijkverbindingsweg wordt aangesloten op de bestaande rotonde op de provinciale N371 tussen Assen en Bovensmilde. Deze weg komt er niet meteen, maar pas als er een flink deel van de woningen is gebouwd.

Kosten van deze ontsluitingsroute met brug zijn tien miljoen euro. Zoals het nu lijkt komt hiervan 1,7 miljoen van de provincie, maar de gemeente Assen is daar nog niet tevreden over. Over de kosten volgt nog nader overleg.

Niet via Norgervaart

Zo'n tien jaar geleden was het plan nog van provincie en gemeenten Assen en Midden-Drenthe, om een nieuwe weg en brug bij de huidige Norgerbrug aan te leggen, om via de Norgervaart en de Domeinweg de uitbreidingswijk Kloosterakker te ontsluiten. Maar dat plan is in 2012 afgeblazen. Aan de brug in deze verkeersontsluiting zou de provincie 2 miljoen bijdragen. Assen probeert dat bedrag nu alsnog binnen te halen.

