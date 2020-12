Dick Lukkien: Ik ben niet van het weglopen

Tenminste als het aan de 'buitenwereld' ligt. Journalisten en analisten zijn het er allemaal over eens dat Lukkien gewoon de scepter moet blijven zwaaien in De Oude Meerdijk. De Veendammer is er zelf overigens totaal niet mee bezig, zo laat hij weten in Rood Wit TV. "Het enige wat ik kan doen is mijn uiterste best en als dat niet voldoende blijkt te zijn dan is het aan anderen om te beslissen. Of ik zelf zou opstappen? Nee, ik ben niet van het weglopen."

Wijzigingen tegen ADO Den Haag

Lukkien lijkt tegen ADO Den Haag overigens verschillende wijzigingen door te voeren in zijn basisopstelling. Zo verhuist Glenn Bijl naar het middenveld, gaat Ricardo van Rhijn naar de rechtsbackpositie en keert Nick Bakker terug in het hart van de verdediging. Hilal Ben Moussa heeft zijn plek als controleur op het middenveld gehouden, ook Sergio Peña krijgt weer een basisplek en datzelfde geldt voor Nikolai Laursen en topschutter Michael de Leeuw. Opvallend is verder dat captain Anco Jansen niet zal starten en wel Marko Kolar.