Wethouder reikt bomenkapcritici Nooitgedacht de hand

Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze wil in gesprek met inwoners van Nooitgedacht die het niet eens zijn met de bomenkap in hun woonwijk. Samen wil hij kijken wat er gedaan kan worden aan de klachten die de inwoners nu hebben over het kapbeleid, beloofde hij vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Inwoners, verenigd in de groep Groen Nooitgedacht, voelen zich misleid door de gemeente. Bij de nieuwbouw van de wijk is beloofd dat de huizen in een groen gebied komen te staan, maar er worden volgens de inwoners te veel bomen neergehaald. Dat gebeurt in hun ogen lukraak en ze storen zich aan de manier waarop de gemeente met de bomenkap omgaat.

Misleiding

In de discussie die erop volgde, viel het woord misleiding. De wijk wordt immers aangeprezen als groene wijk, maar vervolgens verdwijnen de bomen die de wijk groen maken. Groen Nooitgedacht vindt dat nieuwe inwoners getrokken zijn met valse informatie en wil dat de gemeente kritisch kijkt naar het eigen kapbeleid.

Dat er gekapt moest worden, begrijpen de inwoners wel als er huizen moeten worden gebouwd. Maar vooral de mate waarin en de manier waarop dat gebeurt, stoorde de groep. Volgens Groen Nooitgedacht zou de gemeente bijvoorbeeld om de bossen heen kunnen werken, in plaats van vasthouden aan de strakke bestemmingsplannen die nu op tafel liggen.

Begrip

Heijerman zegt zich de punten van de inwoners aan te trekken. Met name het punt dat voorwaarden uit koopcontracten juridisch wankel zouden staan, wil hij graag verder uitzoeken. Volgens Groen Nooitgedacht is in koopcontracten met particulieren vastgelegd dat bepaalde bomen niet gekapt mogen worden, maar is dat toch gedaan. De gemeente liet eerder weten daar juridisch niets aan te kunnen doen, maar Heijerman wil dat toch wat beter onder de loep nemen.

Daarnaast wijst hij erop dat er al herplant van bomen plaatsvindt in Nooitgedacht, in samenspraak met de inwoners. Daarop hebben de inwoners wel kritiek. Het duurt immers jaren voordat nieuw aangeplante bomen weer tot het formaat van de weggehaalde exemplaren uitgroeien. "Voordat die bomen de uitstraling hebben van een boom van dertig, veertig jaar, dan zijn de meeste bewoners hier allang weer weg", zei Groen Nooitgedacht eerder.

Blij met aanbod

Ellen Fleurke van Groen Nooitgedacht is tevreden met het aanbod van de wethouder om in gesprek te gaan met haar en haar medestanders. "We zijn blij om te horen dat de wethouder met ons om tafel wil om samen te gaan kijken naar de inrichting van de wijk ten opzichte van het groen in Nooitgedacht. Een fijne, constructieve houding", zegt Fleurke.

