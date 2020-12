Advocaat: Emmenaar die vastzit in Amerika komt volgende week terug

Dat zegt zijn advocaat tegen Hart van Nederland. De 58-jarige Vingerhoed zit al ruim vijf weken vast in een detentiecentrum in El Paso, Texas. Hij wordt ervan verdacht al zwemmend illegaal vanuit de Mexico de grens te zijn overgestoken. Vingerhoed wilde koste wat het kost bij een rechtszaak zijn in Amerika. Die zaak gaat over de voogdij van zijn drie dochters.

'Ticket al geboekt'

"Wij hebben ook gehoord dat het ticket naar Nederland al is geboekt", aldus neef Mitchell tegen Hart van Nederland. "Maar voor ons is het verhaal pas afgelopen als hij op Schiphol staat. Tot die tijd is het onzeker en elke dag dat hij er zit is een dag te lang."

"We moeten maar hopen dat er niemand in zijn groep corona heeft, want dan moet hij weer in quarantaine. Dan gaat het volgende week niet door."

Op welke dag Frank volgende week naar Nederland komt, maakt zijn advocaat om veiligheidsredenen niet bekend.

