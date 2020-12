Assen investeert meer dan 80 miljoen euro in klimaatneutrale gebouwen

Minstens 82 miljoen euro is Assen kwijt aan het klimaatneutraal maken van al haar gemeentelijke vastgoed. Dat blijkt uit een masterplan, waarin de gemeente nastreeft al haar 107 gebouwen voor 2040 te verduurzamen.

Het gaat dan om panden als stadhuis, scholen, wijkcentra, cultuurcentrum DNK, Podium Zuidhaege, sporthallen, kinderboerderijen en parkeergarages.

Niet in 2030 maar 2040

Aanvankelijk wilde Assen het hele arsenaal aan gemeentelijke panden al in 2030 energieneutraal hebben. Maar volgens wethouder Mirjam Pauwels blijkt die streefdatum achteraf gezien niet realistisch. "En dan heb ik het niet alleen over financieel niet haalbaar, maar ook organisatorisch is het gewoon veel te veel om dat binnen tien jaar te halen, en ook qua uitvoering door bedrijven."

Zonnepanelen, isolatie en ledlicht

Assen wil z'n panden stukken energiezuiniger maken, en het liefst helemaal klimaatneutraal, door middel van zonnepanelen, isolatiemaatregelen en ledverlichting. Vorig jaar startte de gemeente een pilot met twee sporthallen en een buurtcentrum, om te kijken wat er zoal nodig is om de gebouwen energiezuiniger te maken. Het ging om de sporthallen Marsdijk en Peelo, en om buurtgebouw het Markehuus in Peelo. Van die drie is uiteindelijk alleen sporthal Marsdijk nu aangepakt. Kosten waren bijna 3 miljoen euro.

Op sporthal Marsdijk zijn vorige maand als sluitstuk de zonnepanelen op het dak geplaatst, nadat de sportaccommodatie in de zomermaanden al van binnen is gerenoveerd en geïsoleerd.

Op basis van de ervaringen in Peelo en Marsdijk, komt de gemeente nu met een masterplan 'Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed' voor alle 107 gebouwen, met als streefdatum dat alles klaar is in 2040.

Extra plek zonnepanelen

Maar om ook echt klimaatneutraal te zijn met al haar gebouwen, moet Assen nog wel op zoek naar extra plek voor 30.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Want het dakoppervlak van de gemeentepanden is volstrekt onvoldoende, om aan de volledige eigen energievraag te voldoen. Daarom is er ter compensatie elders 30.000 vierkante meter nodig met zonnepanelen, om zo toch de eigen panden energieneutraal te maken.

De investering van 82 miljoen euro zal daardoor ook aanzienlijk hoger kunnen worden. Want die extra ruimte voor al die zonnepanelen heeft Assen niet zomaar. "Die moeten we nog elders zien te vinden op ons grondgebied, en daar wordt het project inderdaad duurder van. Dat zit nu niet bij de geraamde prijs inbegrepen", zei wethouder Pauwels op vragen van de VVD.

Half miljoen voor uitvoeringsplan

De partij is bang dat het verduurzamingsplan 'aanzienlijk duurder' wordt hierdoor, "en het moet allemaal wel realiseerbaar, maar vooral ook betaalbaar blijven", waarschuwde VVD-raadslid Bert Homan. De operatie om alle gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken, wordt in fases uitgevoerd. De Asser raad trekt nu eerst een half miljoen euro uit voor een uitvoeringsplan voor de komende vier jaar.

Behalve aanpak van sporthal Marsdijk, zijn er deze zomer al 1300 zonnepanelen gelegd op de daken van onder meer het stadhuis, het duurzaamheidscentrum, de MFA's Het Schakelveld en Boomgaard, en op Sporthal Pittelo en scholen De Meander en De Boei.

Voor de komende drie jaar gaat de gemeente verder aan de slag met zonnepanelen op de daken die niet voor 2030 vervangen worden, overschakelen op ledverlichting en in 2023 verduurzaming van alle panden op de gemeentewerf.

