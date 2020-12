Bouw nieuwe geluidsmuur Spier moet in voorjaar beginnen

Het restant van de geluidswal in Spier (Rechten: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

"Het is een soap geworden", verzuchtte Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork halverwege de avond. Daarmee vatte hij het 'hoofdpijndossier' omtrent de geluidsmuur in Spier treffend samen.

Want ook deze keer kwamen de partijen er nauwelijks met elkaar uit. Met dertien stemmen voor en tien stemmen tegen werd ervoor gekozen om de herbouw volgend jaar te laten beginnen. Een deel van de geluidswal stortte twee jaar geleden in.

Schikking

Opmerkelijk was dat wethouder Jan Schipper aan het begin van de vergadering meedeelde dat er een schikking is getroffen met aannemer Bouwhuis van de ingestorte geluidsmuur. Het bedrijf heeft toegezegd het volledige bedrag dat de gemeente heeft uitgetrokken voor de bouw voor de Kerst terug te zullen betalen. Dat geld verdwijnt in de algemene reserves, maar compenseert daarbij een deel dat wordt uitgegeven aan de nieuwe muur. De kosten van die muur bedragen maximaal 750.000 euro.

Onderhandeling

De gemeente is momenteel in onderhandeling met een andere aannemer voor een nieuwe geluidsmuur. Maar moeten daar niet meer concurrerende bedrijven bij, stelden D66 en ChristenUnie. Als er meer aannemers bij betrokken worden, duurt het proces ook langer, zo merkten meerdere partijen op. En dat zou in het nadeel zijn van de inwoners van Spier, die al twee jaar wachten op een oplossing.

Dat vond de raad uiteindelijk te ver gaan. Spier krijgt wat de raad betreft een nieuwe 'green-wall', volgend jaar nog, als alles goed gaat. Het is de vraag of dit voor de inwoners van Spier een nieuwe wortel is die hen wordt voorgehouden.