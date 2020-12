De schappen raken leeg: Drentse voedselbanken komen in actie

"Het is echt leeg. Ik ben vijf jaar voorzitter en dit heb ik nog niet eerder gezien", zegt Henk Brouwer, voorzitter van Voedselbank Hoogeveen. "Als ik af en toe in het magazijn kijk, lijkt het heel veel. Maar als we 470 monden moeten voeden is het zo weg."

Minder aanvoer, meer klanten

Supermarkten kopen slimmer in en letten steeds meer op voedselverspilling. Daardoor kunnen zij dus minder doneren aan de voedselbank. Ook andere leveranciers kunnen door corona niks meer leveren.

En dat terwijl door het coronavirus steeds meer mensen afhankelijk worden van de voedselbank. In Hoogeveen zo'n tien procent meer. De voedselbanken geven noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In onze provincie zijn vier voedselbanken actief, die vaak verschillende uitgiftepunten hebben. Door corona is het aantal mensen dat afhankelijk is van een voedselpakket het afgelopen jaar toegenomen van 3200 naar 3350.

Tijd voor actie

Daarom is het tijd voor actie. Morgen gaan vrijwilligers van de voedselbank, van kerken en van serviceclubs zoals de Rotary, de Soroptimisten en de Lions levensmiddelen inzamelen bij supermarkten. Dit jaar doen vijftien bedrijven in en om Hoogeveen aan de actie mee. Ook bij supermarkten in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Noordenveld en Westerveld staan vrijwilligers.

In Assen, Beilen, Zuidlaren en Gieten doen ze het dit jaar anders: daar wordt de bevolking opgeroepen om zelf wat levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

Bekijk hier welke supermarkten zaterdag meedoen aan de actie:

'Het wordt steeds moelijker'

Jacqueline Schieving uit Hoogeveen, die zelf met haar gezin moet leven van de voedselbank, helpt zaterdag ook mee met flyeren. Zij merkt dat er steeds minder in de voedselpakketten zit.

"Minder vlees, verse groenten, wc-papier. En luiers zijn er al een tijd niet", zegt Schieving. "Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen."

Omdat ze voor haar dochter toch echt luiers nodig heeft, kiest Schieving er soms voor om groente of fruit te laten staan. De kinderen kregen eerst fruit op school, maar dat is door corona gestopt.

Gebrek aan houdbare producten

"Dan heb je wel pastasaus, maar geen macaroni. Of er is geen rijst. Dat zijn wel basisdingen die je elke week wil in een pakket wil stoppen", zegt Pieter Feijer, organisator van de voedselbankactie. De vrijwilligers delen daarom zaterdag lijstjes uit met producten, die extra op prijs worden gesteld door de voedselbanken.

Dit zijn houdbare producten die goed opgeslagen kunnen worden. Denk hierbij aan een blik soep, aardappelpuree of een pak koffie. Maar ook producten als shampoo, luiers of maandverband zijn gewenst.

Superzaterdag

Van 2014 tot 2018 organiseerde RTV Drenthe de actie. Vorig jaar deden de supermarkten het zelf. Toen kwamen op deze zogenoemde 'superzaterdag' ruim 1200 kratten met levensmiddelen binnen voor de Drentse voedselbanken.