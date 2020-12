RUG-dependance Emmen moet zorgen voor meer kennis in de regio

Volgens Katja Loos, hoogleraar Faculty of Science and Engineering aan de RUG, moet het nieuwe filiaal van de RUG zorgen voor het versterken van de kennis in de regio. "Ze doen goed onderzoek bij NHL Stenden en Drenthe College doet dingen die ons interesseren. Daarnaast is de RUG bezig met het onderwerp, dus willen we samenwerken."

Het nieuwe onderdeel van de Universiteit van het Noorden richt zich vooral op bio-gebaseerde kunststoffen.

'Uitbreiding is mogelijk'

Volgens Loos is Emmen een logische keuze voor de eerste Drentse dependance van de universiteit. "Emmen heeft een locatie van NHL Stenden en van Drenthe College, dan biedt dit zich vanzelf aan. En het is een leuke stad, ik denk dat studenten wel staan te springen om naar Emmen te gaan."

Loos ziet ook wel mogelijkheden voor een verdere uitbreiding in Drenthe. "Later zijn locaties als Meppel mogelijk. Het is namelijk bedoeld om arbeidskrachten in de regio te houden. Ik hoor van veel bedrijven dat ze staan te springen om nieuwe krachten."

Met de samenwerking in Emmen zouden studenten ook makkelijker kunnen doorstromen van het mbo, naar hbo en wo. Wanneer het RUG-filiaal in Emmen er definitief is, is nog niet duidelijk.

