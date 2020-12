Herken de aanwezigheid van een vos zonder dat je hem ziet

René Nauta, ervaren spoorzoeker en eigenaar van Extra Bushcraft, laat zien welke sporen een vos achterlaat. Het heeft pas geregend en dat maakt het sporen zoeken niet gemakkelijk. Prenten vindt hij niet maar wel een vossenhol.

Vergissing

Het is opletten geblazen. "Verwarring met de das ligt om de hoek. Waar je op moet letten is dat een vossenhol een staande ovale opening heeft. Dat zie je hier mooi. Bij een das zou de opening meer een liggende ovaal zijn", legt Nauta uit. "En het zand is recht naar achteren gegraven. Die lange waaier van zand is ook typisch voor een vos. Vossen graven anders dan dassen."

Thuis

Het is maar de vraag of de vos in zijn hol zit. Nauta: "Ik denk het haast niet. Maar het heeft heel veel geregend vannacht. Aan de sporen kun je dus niet zien of het bewoond is nu. Maar toen ik het een paar dagen geleden vond was het vers gegraven, met wit en rul zand." Een vos gebruikt zijn hol vooral om de jongen op te voeden en soms als schuilplaats bij slecht weer of onraad. Overdag rust de vos in een leger tussen de planten.

Sporen

Dat de vos hier vaker komt, kan Nauta wel duidelijk zien. "Hier zie je twee markeringen en je ruikt ook heel vaag iets van een vossenlucht. Dat is moeilijk uit te leggen, zo'n wrange lucht." Beide drollen liggen op een verhoging. Vossen poepen graag op een molshoop, graspol, kei of bij een paaltje om zo hun territorium te markeren. "Dit is helemaal kunstig", aldus Nauta. "Wij spoelen alles door maar de vos doet echt zijn best om het zo hoog mogelijk te leggen. Dat is hier goed gelukt: een eind van de grond af ligt een fantastische vossendrol en hij zit ook nog eens vol met kevers."

Prikkeldraad

De paden die de vos bewandelt zijn niet zichtbaar. "Maar je kunt je voorstellen dat hier een waaier van routes naar dit hek loopt", laat Nauta zien. "Hier kan de vos onder het hek door, dat gat heeft hij zelf gemaakt. Je kunt ook zien dat hier een vos langs is gekomen. Dat is het enige voordeel van prikkeldraad, de vossenharen blijven erin achter. Kijk maar, dat rode haar wat we kennen van de vos maar de onderlaag is grijs. Beiden zit in het prikkeldraad. Dus hier schuift de vos op zijn buik onder het hek door."

