De Nachtwacht Emmen is af: 'Deze moet in Emmen blijven'

Het project van vier meter hoog en vijf meter breed is gemaakt door enkel amateurschilders uit Emmen. In het oude nachtverblijf voor de giraffen in het Rensenpark is het stukje bij beetje geschilderd. "Soms dacht ik wel eens: Waar ben ik aan begonnen?", lacht schilder Geert Joling.

Ruim zeventig mensen hebben er de afgelopen periode aan gewerkt. Mensen met veel ervaring en mensen zonder ervaring. Samen is het meesterwerk van Rembrandt nagemaakt. "Het is met allemaal mensen uit Emmen gemaakt en daarom hebben we ook de eis dat het doek in Emmen blijft hangen", aldus Visser.

Een locatie voor het doek is nog niet bekend. Eerst blijft het hangen op de huidige locatie, maar later kan het ook ergens anders naartoe. "Heel veel locaties zijn er niet waar zo'n groot schilderij kan hangen. Je moet dan denken aan Wildlands, de Oude Kerk of het ziekenhuis. Dat soort locaties."

De details zijn zichtbaar op het kunstwerk (Rechten: RTV Drenthe / Sander Foekens)

Door een voorbeeld met extreme resolutie konden de schilders werken aan elk klein detail van het originele werk. "We kwamen er zelfs achter dat het logo van gemeente Amsterdam er enkele keren in verborgen is", zegt Geert Joling.

Hoewel het kunstwerk niet origineel is en niet bestemd is voor de verkoop, is er wel een korte berekening gemaakt van de kosten. "Als je uit gaat van 50 euro per uur voor een schilder, komt het ongeveer uit op 512.000 euro. Nog een reden om het gewoon binnen gemeente Emmen te behouden", zegt initiatiefnemer Harrie Visser.