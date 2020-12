BENE-Leagueploegen willen in eigen land beginnen

De kans is groot dat Hurry-Up de competitie eerst in eigen land hervat. Dat blijkt na overleg tussen de elf BENE-Leagueploegen.

Vanaf 17 december is het weer toegestaan topsport te bedrijven. BENE-Leaguedeelnemer Hurry-Up uit Zwartemeer start net als andere competitiegenoten het liefst alleen in eigen land.

Manuel Kremer, lid van de topsportcommissie van Hurry-Up, zat gisteravond namens de Zwartemeerders een overleg tussen de clubs uit de grensoverschrijdende competitie bij: "In België gaan de sporthallen pas op 15 januari 2021 weer open. Doordat je te maken hebt met verschillende overheden hebben we als BENE-Leagueclubs de competitieleiding geadviseerd eerst in eigen land de competitie weer te beginnen."

Trainingsvoorsprong

Kremer vervolgt: "Je hebt minimaal vier weken trainen met contact nodig om op een veilige manier, zonder blessures te veroorzaken, een wedstrijd te spelen. Dat zou betekenen dat de Belgen pas half februari kunnen starten. Dan hebben wij een trainingsvoorsprong. Het is wijzer verder te gaan in de HandbalNL League."

"In maart willen we weer met de Belgen om tafel om te kijken of er nog een toetje in de BENE-league in zit. Anders gaan we volgend seizoen weer met frisse moed beginnen", zegt Kremer.

Ook de herstart van de HandbalNL League zorgt volgens Kremer voor genoeg uitdagingen. "De clubs hebben niet de centjes om wekelijks meerdere coronatesten af te nemen", legt de oud-doelman uit. "Daarnaast zorgt bijvoorbeeld het vervoer voor een hoop uitdagingen. Hoe houd je in een bus anderhalve meter afstand? Moeten de jongens op eigen vervoer naar de wedstrijd? De ideale situatie bestaat nog niet."

