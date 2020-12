Agnes Mulder over terugtreden De Jonge: 'Moedig besluit'

Ook kandidaat-kamerlid Eline Vedder uit Ruinerwold geeft aan respect te hebben voor de beslissing van De Jonge. "Ik heb ongelofelijk veel respect voor zijn beslissing om alles opzij te schuiven voor de crisis die zomaar ons leven is binnengewalst. Jezelf ten dienste willen stellen van iets dat groter is dan jijzelf, dat is Hugo de Jonge ten voeten uit", aldus nummer 23 op de CDA-lijst.

Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA én geboren in Emmen, was zelfs even stil door de keuze die De Jonge maakte. "Maar ik ben enorm trots op mijn minister die ervoor gaat staan om ons in deze crisistijd er als land doorheen te helpen. Een moeilijke keuze, maar ook daar moet je lef voor hebben", reageert Kuik op sociale media.

Vertrouwen in De Jonge

Het plan was om De Jonge de kar te laten trekken met nummer twee Pieter Omtzigt. Agnes Mulder was blij met deze combinatie, vertelde ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Dat zijn twee topgasten", zei ze daarover.

Ook ging ze achter De Jonge staan na berichtgeving over de minister in De Telegraaf. Daar viel te lezen dat hij binnen het CDA te weinig gezag zou hebben. De christendemocraten zouden volgens een partijprominent 'op het ravijn afgaan'. "Ik houd niet van anonieme berichten in de media slingeren", reageerde Mulder. "Als je zoiets zegt, doe het dan met je naam erbij. Dit is niet netjes, en daar houd ik niet van."

Het Drentse Tweede Kamerlid sprak ook uit vertrouwen te hebben voor de aankomende landelijke verkiezingen in maart. "Het tij kan gekeerd worden, ik maak mij ook geen zorgen om mijn plek op de lijst. Maar ik heb liever niet dit soort berichten in de krant."

Geen lijsttrekker

Toch besloot De Jonge de handdoek in de ring te gooien voor de rol als lijsttrekker. Volgens hem is het bestrijden van de coronacrisis en het partijleiderschap niet te combineren. "Hoeveel ik ook houd van de partij, ik zie dat ik niet allebei kan doen, vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt."

De huidig minister van Volksgezondheid ontkende niet dat de kritiek binnen de partij op zijn functioneren een rol heeft gespeeld. "Er is altijd deining binnen een partij bij het wisselen van de leider. Daar kan je in meegaan als je de tijd hebt, maar die tijd heb ik niet."

Lees ook: