De beste kerststol van 2020 komt uit Sleen

"Mijn vader heeft vaker meegedaan. Inmiddels doen we al drie jaar samen mee aan de verkiezing. Vorig jaar hebben we ook de finale gehaald, maar strandden we op de tweede plek", zegt Roy Schepers. Hij is blij met de prijs. "Dit is een jaarlijkse verkiezing, en elke bakker is er fanatiek mee bezig."

Schepers legt uit wat belangrijk is voor een goede kerststol. "De grondstoffen zijn erg belangrijk. Daarnaast moet je het product bakken op de juiste temperatuur en het ook op gevoel doen."

Oordeel van jury

De jury was daarom ook erg positief over de stol van familie Schepers. "Hij had een mooie korstkleur, en de vorm en het model waren ook goed", vertelt Roy Schepers. "Het is ook belangrijk dat de stol niet ingezakt is. Hij moet mooi rond zijn. Maar gelukkig was de stol erg lekker en zag het er technisch goed uit."

Door de coronacrisis ging de verkiezing wel anders dan andere jaren. De stollen moeten voor een keuring namelijk naar Wageningen. "Maar er was een pick-up-point in Hoogeveen. Daar hebben wij onze inzending naartoe gestuurd. Daarna komt een keurmeester tijdens de finale er eentje uit de winkel halen, maar ik heb geen idee wie dat heeft gedaan. Diegene heb ik niet kunnen herkennen."

Eten van kerststol

Volgens Schepers maakt het niet uit hoe een kerststol gegeten wordt. "Met of zonder poedersuiker of boter, dat maakt mij niet uit. Vroeger lustte ik zelf niet eens een stol." Toch bakt hij samen met zijn vader dus de beste van Nederland.