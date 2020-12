Eerste openbare zitting kofferbakmoord in januari

De 42-jarige Hans O. uit Emmen staat op 12 januari als verdachte van de zogeheten kofferbakmoord voor de rechtbank in Assen. Dit is de eerste openbare zitting die gaat over de moord op Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Het betreft een voorbereidende zitting op de inhoudelijke behandeling van de zaak, die later plaats gaat vinden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wordt O. voorlopig beschuldigd van medeplegen moord of doodslag. O. werd in 2018 ook al eens in deze zaak gearresteerd, maar kwam toen vrij vanwege onvoldoende bewijs. O. werd begin oktober opnieuw opgepakt. Kort daarop hield de politie ook de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen aan. B. werd begin november weer vrijgelaten. Wat zijn verdenking precies gaat worden, is volgens een woordvoerder van het OM nog niet bekend. Maar B. is nog wel steeds verdachte in deze zaak.

Het lichaam van Meinema werd op 31 maart 2017 in de kofferbak van zijn klassieke zwarte Mercedes aangetroffen. De wagen lag half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Meinema was met fors geweld om het leven gebracht.

Lees ook: