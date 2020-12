Campus Emmen met Rijksuniversiteit Groningen komt er

De Rijksuniversiteit Groningen wil uitgroeien tot een Universiteit van het Noorden. Een campus in Emmen past daarbij. De provincie Drenthe trekt er 6 miljoen euro voor uit. Het Drenthe College wordt voor 40 miljoen euro verbouwd en daarbij wordt al rekening gehouden met de plannen voor de campus.

Onderzoek naar polymeren

In eerste instantie wordt er in Emmen begonnen met universitair onderzoek naar polymeren, (groene) chemie. Uiteindelijk moeten er opleidingen komen op MBO-, HBO- en WO-niveau, waarbij de studenten met elkaar gaan samenwerken. Dat zou ook goed op bijvoorbeeld het gebied van Zorg en Techniek kunnen, denken de onderwijsinstellingen.

"Bij polymeren gaat het om een verbintenis tussen moleculen", zegt Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. "Die verbintenis gaan we terugzien in de samenwerking tussen de leerlijnen. In de toekomst gaan studenten van de verschillende onderwijsinstellingen in teams samenwerken aan projecten en onderzoeken."

'Zo houden we de mensen bij huis'

Volgens wethouder Raymond Wanders bieden de plannen een keuze aan jongeren. "Waar ze anders misschien de regio zouden verlaten, kunnen studerende jongeren nu kiezen voor een opleiding dichter bij huis. Je kunt hier na een goede opleiding ook aan een goede baan beginnen. Zo houden we de mensen bij huis."

"We verwelkomen alle studenten", zegt Wanders. "We hebben weliswaar maar een paar universiteitssteden in Nederland, maar universitair studeren is tegenwoordig niet alleen maar plaatsgebonden, dus Emmen hoort daar zeker bij."

Economie versterken

De campus gaat zich vooral richten op innovatie, Smart Industry en energie, zoals waterstof. Het moet de economie in de regio versterken. Ook moet het door Campus Emmen aantrekkelijker worden om in de regio te studeren. Door samen te werken met NHL Stenden en het Drenthe College zouden studenten ook makkelijker kunnen doorstromen van het MBO, naar HBO en WO.

In het voorjaar komen de bestuurders met een masterplan, waarin de ideeën voor de samenwerking concreter zijn uitgewerkt.

