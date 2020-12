Carbidschieten 2020: 'Een echte BOCK verknalt het niet!'

'Een echte BOCK verknalt het niet!' Dat is de slogan waarmee vandaag de jaarlijkse veiligheidscampagne rondom carbidschieten van start is gegaan.

Veiligheidsregio Drenthe heeft eerder al besloten dat carbidschieten rond oud en nieuw door mag gaan. En door het vuurwerkverbod is er een flinke toename te zien in de verkoop van carbid. De verwachting is dat onder de kopers ook flink wat mensen zijn die geen enkele ervaring hebben met carbidschieten.

De campagne van dit jaar is dan ook toegespitst op die groep: de mensen die voor het eerst met carbid in aanraking komen. Want carbidschieten is niet voor beginners en is niet zonder gevaar, stellen de instanties en hulpverleners die achter de campagne zitten.

Ze roepen daarom op om alleen onder begeleiding van een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) te schieten. Een BOCK is een ervaren carbidschieter die erop toeziet dat het carbidschieten gebeurt aan de hand van vijf veiligheidstips.

Dit jaar let de BOCK óók op de coronamaatregelen die tijdens het carbidschieten gewoon gelden. Een groep van maximaal vier mensen mag samen schieten. Ze moeten onderling anderhalf meter afstand houden. Publiek is niet welkom, een feesttent mag niet en er mag geen drank worden geschonken.

De coronamaatregelen waren voor een aantal Drentse carbidclubs reden om het carbidschieten dit jaar een keertje over te slaan.

In onderstaand filmpje laat Mooi Wark de vijf tips nog eens zien:

Vijf tips voor veilig carbidschieten