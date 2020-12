Uitbater 't Nije Hemelriek weet niets van nieuwe horeca

"Ik heb dus ook nog geen plannen om me er tegen te verzetten, want officieel weet ik niets", reageert Orsel. "Alles wat ik weet, weet ik van wat ik bij RTV Drenthe op televisie zag." Orsel nam samen met zijn vrouw in maart 2016 de huur van het complex op zich. Het echtpaar uit Gasselternijveen runde eerder jarenlang een horecabedrijf in Wehe-den Hoorn.

Bescherming van kilometer

Staatsbosbeheer laat weten dat een nieuwe ondernemer bij de natuurplassen 'op een toplocatie met veel bezoekers' een horecapaviljoen kan beginnen. Maar Orsel is van mening dat er geen horecagelegenheid in de omgeving bij mag komen. Hij zegt bescherming te hebben van een kilometer rondom zijn restaurant. "Mochten de plannen dus concreet worden, zal ik mij wel verzetten", zegt Orsel. "Maar ik heb nog niets gehoord van de provincie, de gemeente, Staatsbosbeheer of van mijn eigen verhuurder."

'Goed uitgezocht'

Volgens Hans Alting van Staatsbosbeheer kan er wel degelijk een nieuw paviljoen bij de natuurplassen komen. "Dat hebben wij van tevoren goed uitgezocht. Er zijn voldoende mogelijkheden." Samen met de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze wil Staatsbosbeheer de omgeving op recreatief gebied verder ontwikkelen. Daarbij hoort ook de komst van tijdelijke kiosken in het zomerseizoen.

De nieuwe horeca-uitbater moet het betaald parkeren bij 't Gasselterveld gaan exploiteren. Alting: "In de tussentijd neemt Staatsbosbeheer die taak over. Het geld dat daarmee binnenkomt, steken wij in het gebied."

