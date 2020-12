Turner Ronan Boers vier jaar later: de Spelen van 2028 blijven m'n doel

"Ik ben daar volop gemotiveerd voor om daar voor te gaan", reageert Boers. "Je moet er wel alles voor geven als je zoiets wil halen. En ik ben ook bereid om dat te doen", zegt de inwoner van Darp gedecideerd.

De training van vandaag duurt vier uur. Om acht uur stond Boers al in de turnhal. "Het is een training waarin we nieuwe elementen leren om de moeilijkheidsgraad van een oefening te verhogen", verklaart de talentvolle turner. Op de muur hangt zijn programma voor deze training. Hij doet bijna alles alleen. Bij alle toestellen sleept hij een iPad met zich mee waarop hij zijn oefeningen terug kan kijken.

Nederlands kampioenschap

Boers, die op z'n achtste al begon met turnen, is lid van Jong Oranje en traint in een groep van zes mannen onder leiding van trainer Daniel Knibbeler. Vorige zomer, tijdens het NK voor junioren, turnde hij zeven medailles bij elkaar. Op de meerkamp veroverde hij het brons. De enige gouden medaille behaalde hij op het onderdeel sprong.

Groeispurt

Sprong en vloer zijn ook z'n favoriete onderdelen. "Salto's doen en het schroeven geeft een goed gevoel. Zeker als je goed landt", glundert Boers. Vier jaar geleden, toen hij ook voor de camera van TV Drenthe verscheen, was Boers opvallend genoeg in voltige. Maar dat is in de loop der jaren juist lastiger geworden. "Ik heb best last van m'n groeispurt gehad. Je lichaam verandert, je wordt langer en zwaarder en daarom moet je je aanpassen. Dat was best wel een dingetje."

En ook mentaal maakte Boers grote stappen vooruit. Want hij kon het zichzelf, als perfectionist, aardig lastig maken, vooral tijdens wedstrijden. "Het verschilt per dag hoe ik er mee om kan gaan. Maar het lukt meestal wel aardig."

Corona

Vanwege corona ging er dit jaar een streep door het Europees Kampioenschap voor Boers. Hij turnde pas twee wedstrijden. Maar toch kan hij het aardig makkelijk opbrengen om door te blijven trainen. 'Het voelt zo goed om een nieuwe oefening of een nieuw element te kunnen. Dat geeft mij de motivatie om door te gaan."

Veranderingen

De inwoner van Darp staat voor een grote verandering in z'n leven. Hij zit nu in het examenjaar van de HAVO in Heerenveen en wil volgend jaar Fysiotherapie gaan studeren. Daarvoor zal hij naar Zwolle of Groningen moeten waardoor z'n hele reisschema weer zal veranderen. Ook moet hij op z'n achttiende uit Jong Oranje en moet hij knokken voor een plek in het het 'grote Oranje'. "Dat gebeurt op een training. Dan heb je een test en moet je laten zien wat je kan. En dan wordt besloten of je in het team mag of niet. Het is best belangrijk voor me. Want dan kan ik op hoog niveau blijven trainen en in die selectie kan ik natuurlijk ook veel van anderen leren", besluit Boers.