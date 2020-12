Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Drukke kerstmarkten die voor dit weekend gepland stonden, zoals die in Orvelte en Zeijen, zijn allemaal geschrapt vanwege de coronamaatregelen. Maar we hebben toch een aantal kerst-tips voor je. En voor wie dat nog een beetje te vroeg is, doen we hieronder ook nog een greep uit een aantal andere activiteiten in Drenthe dit weekend.

Kerstsferen

Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande organiseerde de afgelopen twee jaar een kerstmarkt. Dit jaar lukt dat niet, maar wel staan er vrijdag en zaterdag een paar kraampjes buiten het museum. Er worden kerststukjes verkocht die gemaakt zijn door vrijwilligers en de opbrengst is voor het museum. De verkoop is vrijdag tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

In veel tuinen branden de kerstlampjes al. In Annen is er zelfs een wedstrijd aan gekoppeld door de ondernemersvereniging. Wie heeft de mooist versierde tuin? Misschien is het voor jou een ritje waard om de tuinen in Annen te bekijken.

En ken je de Berenjacht nog? Mensen die een knuffelbeer voor het raam zetten, zodat kinderen zoveel mogelijk beren konden tellen. In Zuidwolde zijn mensen opgeroepen om een engel voor het raam te zetten. De Ontmoetingskerk is de initiatiefnemer van de engelenjacht, zodat de engelen geheel coronaproof een beetje licht, hoop en verbondenheid kunnen brengen.

Vanuit de auto

Heel coronaproof zijn er dit weekend ook wat activiteiten in Drenthe waarbij je in de auto blijft zitten. Wat te denken van een autopuzzeltocht. Zaterdagavond is er een in de omgeving van Fluitenberg/Pesse, georganiseerd door World Servants Hoogeveen. De opbrengst gaat naar projecten in Malawi. Meer info en opgave via wshoogeveen@hotmail.com. Vol=vol.

In Nieuw-Buinen is ook een auto nodig voor een oliebollen- en kniepertjes-drive thru van de ijsvereniging daar. Bij de ijsbaan in het dorp is de drive thru geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

In beweging

Liever iets actiever bezig? De trailloop RunForestRun op het Dwingelderveld gaat helaas niet door. Maar je kunt er natuurlijk wel op eigen initiatief lekker op uit trekken. In het Drents Friese Wold is er voor kinderen tussen de zes en tien jaar een nieuwe speurtocht uitgezet: 'Speuren naar sporen met boswachter Bart'. De route en informatie zijn te krijgen bij het Buitencentrum.

Terug in de tijd

Museum Havezate Mensinge in Roden gaat terug naar de Roaring Twenties, de tijd van de Charleston en Coco Chanel en dan ook nog in kerstsfeer. Vanaf zaterdag is Kerst met de Kymmells: Roaring Twenties op Mensinge te bekijken. Wel is het nodig om vooraf te reserveren.

Actie voor de voedselbank

Zaterdag wordt iedereen opgeroepen om de medemens te helpen tijdens een actiedag voor de voedselbank. De schappen bij de voedselbanken raken namelijk steeds leger. Vrijwilligers, kerken en serviceclubs komen op verschillende plekken in Drenthe in actie om zoveel mogelijk spullen op te halen voor de voedselbank.