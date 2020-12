Vijf onbewaakte spoorwegovergangen in Drenthe opgeheven

In Drenthe worden de komende drie jaar nog eens vijf onbewaakte spoorwegovergangen opgeheven. Volgens spoorbeheerder ProRail is het aantal gevaarlijke situaties op dit soort locaties hoog.

In mei overleed een treinmachinist na een aanrijding met een landbouwvoertuig bij een van de onbewaakte overgangen in Hooghalen. Op 19 augustus vond er een bijna-ongeluk plaats. Beide overgangen zijn in september dichtgegaan.

Eerst Sleen

Binnen drie jaar heft ProRail nog vijf overgangen in onze provincie op. Volgend jaar is het de beurt aan die in Sleen, in 2022 volgen de overgangen in Emmen en Wijster. Het jaar daarna verdwijnen ook de overgangen in Hoogeveen en Dalen.

Landelijk is een derde van alle publiek toegankelijke, onbewaakte spoorwegovergangen tot nu toe opgeheven of aangepakt. De rest moet uiterlijk 2024 in orde zijn.

Lees ook: