Vrijspraak voor waterschap voor doelbewust vangen of doden bevers

Het waterschap heeft als wettelijke taak te zorgen voor genoeg en schoon water, maar ook het beschermen tegen te veel water. Muskusratten brengen schade aan waterkeringen. Daarom moeten zij worden gevangen en gedood. Volgens het OM heeft het waterschap daarbij onvoldoende bescherming geboden om de bevers hierin te ontzien. Zo werd in de periode van januari tot begin april zo'n 25 klemmen ontdekt die volgens het OM niet beverwerend waren geplaatst.

Bikkel

Aanleiding van de strafzaak is een filmpje van een bever in een klem. Die bever, inmiddels gedoopt tot Bikkel, mist daardoor een pootje. Ook zou in een van de natuurgebieden bij Onnen een andere bever met een geamputeerd pootje rondlopen. Maar heeft het waterschap hier de hand in gehad? Ja, zei de officier van justitie. Dan hadden de klemmen niet onbeschermd moeten worden geplaatst. Hij eiste een geldboete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Een woordvoerder van het waterschap trok deze stelling van het OM in twijfel. Waar de klemmen staan en hoe die worden geplaatst vindt volgens een ecologisch werkprotocol plaats. Alle vangsten worden nauwkeurig geregistreerd. Vanaf 2014 tot eind dit jaar zijn 63.000 klemmen uitgezet en nul bevers gevangen. Bovendien zijn de klemmen die het waterschap gebruikt voor muskusratten te klein om een bever te kunnen doden.

'Iedereen kan klemmen kopen'

Cees Eenhoorn, de advocaat van het waterschap vond dat het niet valt te bewijzen dat het waterschap de intentie had de bever te vangen of te doden en pleitte voor vrijspraak. "Zijn de beverincidenten ontstaan door de klemmen van het waterschap? Iedere particulier kan klemmen kopen en in het natuurgebied plaatsen", zei Eenhoorn.

De rechter had ook zo zijn twijfels en noemde de bever 'joekels van dieren die zich niet zo door zo'n formaat klem zoals van het waterschap laten doden'. En zei vervolgens: "Over de handelswijze van het waterschap valt wellicht iets te zeggen. Dit neemt niet weg dat het plaatsen van de klemmen niet als doel hadden de bevers te vangen of te doden".

Bikkel helpt de kleintjes in de beverfamilie:

Lees ook: