Broers Bodi en Tibor del Grosso samen goed voor negen kampioenstruien

"Mijn vader had vroeger een fietsenwinkel", trapt Bodi af. "Vanaf jongs af aan konden we alles een beetje uitproberen en daar is toen ook de liefde voor de fiets ontstaan", verklaart de oudste van de twee. "We hebben allebei een best wel goede techniek", vult Tibor aan. "Daardoor kunnen we ons ook heel makkelijk aanpassen aan de fiets."

Nederlandse kampioenschappen

Tibor stond dit seizoen bij alle Nederlandse kampioenschappen in zijn leeftijdscategorie op het podium. Zo was er brons bij het NK mountainbiken, zilver bij het NK tijdrijden en goud bij het NK veldrijden. Broer Bodi pakte brons bij het NK op de weg voor beloften. En dat als eerstejaars en op het loodzware parcours rond de VAM-berg in Wijster. "Het was echt een doel. Het was voor mij de enige keer dit jaar dat ik me écht kon laten zien. Ik had een heel plan gemaakt en dan is het mooi dat dat plan uitkomt."

Crossen leuker

Vandaag trainen Bodi en Tibor samen op de crossfiets. Iets dat niet zo heel vaak gebeurt omdat de programma's van de broers niet op elkaar aansluiten. Bodi heeft sowieso het crossen noodgedwongen vaarwel gezegd vanwege rugproblemen. "Ik mis het wel. Eerlijk gezegd vind ik de cross leuker. Het is natuurlijk veel meer spektakel. Soms zit je in het peloton en dan denk je: 'wat zijn we hier nou aan het doen?' En met het crossen heb je dat niet", vertelt Bodi.

Alle disciplines

Tibor probeert alle disciplines nog steeds met elkaar te combineren. Maar het mountainbiken lijkt wat naar de achtergrond te zijn verdwenen. "De weg en het veld is altijd mooi te combineren: het veld is in de winter en de weg in de zomer. Maar het wordt zomers nu steeds drukker met de tijdritfiets en de mountainbike erbij. Hoe ik dat in de toekomst ga doen weet ik nog niet precies."

Bodi pushte Tibor richting NK tijdrijden

De reden dat Tibor meedeed aan het NK tijdrijden heeft hij voor een belangrijk deel aan zijn broer Bodi te danken. Hij pushte zijn broertje om zich in te schrijven. Binnen een maand tijd werd hij klaargestoomd voor de klus. Eerst werd hij al districtskampioen en later was er zilver op het Nederlands kampioenschap. Maar het is niet zo dat Tibor altijd zo goed naar z'n grote broer luistert. "Ja, ik heb superveel aan Bodi gehad. In zo'n korte tijd hadden weinig mensen me dit kunnen leren. Bij het tijdrijden neem ik wel wat van hem en m'n vader aan. Maar bij het crossen tegenwoordig niet meer", besluit Tibor lachend.