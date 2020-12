Onbekende variant aardappelziekte vlak over provinciegrens ontdekt

Vlak over de provinciegrens is een onbekende variant ontdekt van de wratziekte, een kwaal bij aardappelen. De vondst werd gedaan in Stadskanaal.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan de ontdekking gevolgen hebben voor de beheersing van de wratziekte in Noordoost-Nederland. In dit deel van ons land worden volop aardappelen geteeld. De wratziekte is niet schadelijk voor mensen en dieren.

Onduidelijkheid

Het is niet bekend of aardappelrassen, die normaal gesproken goed bestand zijn tegen bekende vormen van wratziekte, zich ook kunnen weren tegen de variant die nu is gevonden. De NVWA doet onderzoek naar de herkomst en de mogelijkheden voor een gerichte aanpak.

Zorgelijk

Volgens Dirk Jan Beuling van LTO Nederland is de ontdekking 'teleurstellend'. Tegen RTV Noord zegt hij dat de variant is gevonden op twee percelen tijdens een controle op bruinrot. Beuling is zelf ook aardappelboer in Eerste Exloërmond. "Dit kan een toevalstreffer zijn, maar het is wel zorgelijk als deze wratziekte op meer plekken voorkomt", uit hij zijn zorgen.

Beuling vindt het moeilijk in te schatten hoe dit zich gaat ontwikkelen. "Het kan een meevaller zijn als de besmetting klein in omvang blijft en er resistente aardappelrassen zijn tegen deze nieuwe variant. Dat moet onderzoek uitwijzen. Als de besmetting meer om zich heen heeft gegrepen én er zijn geen resistente rassen, dan moeten die nieuwe rassen worden gevonden door inkruisen. Maar dat kan jaren duren."

Eerdere ontdekking

In 2003 werd ook een onbekende variant van de wratziekte ontdekt. Door samenwerking met de sector werd zo snel mogelijk duidelijk hoe weerbaar de belangrijke aardappelrassen waren. De NVWA wil dat nu weer op deze manier doen.

Lees ook: