Coevorden wil dat mensen eigen levenslied schrijven

Het is de bedoeling dat inwoners van de gemeente hun verhaal op papier zetten. Professionele zang- en schrijfcoaches helpen daarna bij het verbeteren van de tekst tot een echt levenslied. "We willen mensen laten kennismaken hoe mooi het is om bezig te zijn met taal en muziek", zegt Roelie Lubbers van de organisatie.

'Veel mensen hebben iets met het levenslied'

Het project is in het leven geroepen omdat Coevorden in 2021 culturele gemeente is. "We willen graag de hele gemeente erbij betrekken", legt Lubbers uit. "We denken dat heel veel mensen enthousiast worden, omdat veel mensen iets met het levenslied hebben."

Vanaf januari zijn er bijeenkomsten in Coevorden, Schoonoord en Geesbrug, waarbij inwoners enthousiast worden gemaakt om hun levensverhaal uiteindelijk op muziek te zetten. Muzikanten William Bossong, Harm Spang en René Karst gaan de toekomstige liedschrijvers enthousiast maken voor het project.

De levensverhalen van de Coevordenaren komen in het najaar op cd. Dan is er een ook een concert waarbij ze zelf, of iemand anders het lied zingt dat zij hebben geschreven.